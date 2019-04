Im Zuge der Kontrollen an der österreichisch-ungarischen Grenze stellte sich in den Nachtstunden des 19. April 2019 beim Grenzübergang der Ostautobahn A4 bei Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, ein 31-jähriger serbischer Staatsangehöriger einer Überprüfung durch Polizeibedienstete.

Dabei wurde festgestellt, dass der vorgewiesene kroatische Führerschein des Mannes gefälscht war. Bei der Befragung gab der Mann an, dass er das Dokument vor ca. 3 Wochen um € 500,00 im Internet bestellt habe.

Der offensichtlich total gefälschte Ausweis wurde sichergestellt und dem Landeskriminalamt Burgenland zur kriminaltechnischen Untersuchung weitergeleitet, der Serbe wurde angezeigt.