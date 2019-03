Beim Grenzübergang an der Nordostautobahn A 6 bei Kittsee, Bezirk Neusiedl am See, stellte sich am Vormittag des 07. März 2019 ein 27-jähriger slowakischer Staatsbürger einer Kontrolle durch die Polizei.

Im Zuge der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine aufrechte Festnahmeanordnung einer inländischen Justizbehörde aufgrund von Eigentumsdelikten sowie ein Aufenthaltsverbot bestanden.

Der Slowake wurde von den Beamten festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt.