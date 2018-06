Autolenker wies sich mit gefälschtem Führerschein aus .

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag bei einer Schwerpunktaktion beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) einen 47-jährigen Autolenker erwischt, der mit einem gefälschten Führerschein einreisen wollte.