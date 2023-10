Großeinsatz der Rettung Drei Schwer- und drei Leichtverletzte bei Pkw-Kollision in Pama

Foto: Dominik Meierhofer, Dominik Meierhofer

Werbung

E in Autounfall in Pama (Bezirk Neusiedl am See) hat am Samstagnachmittag drei Schwerverletzte gefordert. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage mit.