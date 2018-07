Eine Politikerin, die die Grünbewegung der Stadt, des Bezirks und des Landes wie kaum eine andere geprägt hat, zog sich überraschend aus dem Gemeinderat zurück. Nach 18 Jahren in der Politik, davon über zehn Jahre im Neusiedler Gemeinderat, nimmt Alexandra Fischbach Abschied.

Vergangene Woche legte sie ihr Gemeinderatsmandat zurück: „Irgendwann ist es einfach zu viel“, erklärte sie im BVZ-Gespräch. Beruflich und gemeindepolitisch sei es momentan sehr stressig. Es sei der Punkt erreicht worden, wo sie erkannt habe, dass es nun für sie genug sei. Sie wolle auch mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. „Mit halben Sachen gebe ich mich nicht ab, wenn ich etwas mache, dann zu hundert Prozent. Und das geht nicht mehr.“ Vor zwei Jahren habe sie bereits mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. „Und das Wahlergebnis war auch kein besonderer Motivationsschub“, gibt die 47-Jährige zu. Die Grünen erhielten im Oktober 2017 knapp zehn Prozent bei der Gemeinderatswahl und konnten das Ergebnis von 2012 gerade mal halten. Der erwartete Stimmenzuwachs blieb aus.

„Konsolidierung war größter Erfolg“

Fischbach war von 2001 bis 2010 Klubdirektorin im Grünen Landtagsklub und von 2004 bis 2013 Bezirkssprecherin der Grünen Neusiedl am See. 2007 begann sie ihre Tätigkeit als Gemeinderätin. Dort war Fischbach als Vorsitzende des Konsolidierungsausschusses maßgeblich daran beteiligt, die Stadtgemeinde Neusiedl am See vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Darauf ist sie selbst besonders stolz: „Dass wir das geschafft haben, bedurfte einer immensen Kraftanstrengung und war ein sehr wichtiger Prozess für die Gemeinde.“

Besonderes Lob für Alexandra Fischbach kommt von der Landessprecherin der Grünen Regina Petrik. Für sie ist Fischbach eine der geradlinigsten Politikerinnen des Landes. „Sie hat jede Aufgabe, die sie übernommen hat, sehr ernst genommen. Sie arbeitete sich akribisch in die Details von Sachinhalten ein und so traf sie immer fundierte, gut durchdachte Entscheidungen. Das ist eine besondere Qualität in der politischen Arbeit, die man nicht so häufig findet. Sie wird in der Politik und uns fehlen“, bedauert Petrik den Schritt Fischbachs. Ganz aus dem politischen Leben verschwinden wird Fischbach aber wohl ohnehin nicht. „Ich bin ja nicht im Bösen gegangen. Die Grünen sind eine tolle Gruppe und ich werde weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und bei Veranstaltungen mithelfen.

Nachdem Alexandra Fischbach ihr Mandat im Gemeinderat zurückgelegt hat, zieht nun Andrea Kiss, die bis dato als Ersatz-Gemeinderätin fungierte, fix in den Gemeinderat ein. Ihr folgt nun Rainer Fussenegger als Ersatz-Gemeinderat der Neusiedler Grünen nach.