Frauenkirchen: Grundsatzbeschluss für Feuerwehr-Ausbau einstimmig

Nach der Kritik und dem Verlassen der Frauenkirchener Volkspartei bei der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen (mehr dazu hier) kam es gestern Abend zu einem einstimmigen Entschluss. Gemeinsam stimmten ÖVP und die Bürgermeisterpartei SPÖ für den Um- und Zubau des mittlerweile 27 Jahre alten Gebäudes.

Der Kostenvoranschlag wird durch die Feuerwehr auf ungefähr 2,5 Millionen Euro geschätzt. Durch den Grundsatzbeschluss kann nun eine halbe Millionen Förderung durch den Landesverband der Feuerwehr für dieses Projekt erwartet werden.

Forderung nach mehr Transparenz

In mindestens drei Bauabschnitten soll das Großprojekt gestemmt werden, worauf auch Opposition den Bürgermeister festnagelt. Vize-Bürgermeisterin Martina Kettner (ÖVP) hält bei der Gemeinderatssitzung fest: „Nach jedem Abschnitt soll und muss die aktuelle Finanzsituation neu bewertet werden“. Nur nach „einem positiven Ergebnis“ soll weitergemacht werden.

Weiters bekennt sich die Volkspartei klar zu der Feuerwehr als essenziellen Bestandteil Frauenkirchens. Kettner sagt: „Die Feuerwehr ist ein sehr wichtiger Teil der Gemeinde, bei dem sich Freiwillige für den Schutz der Bevölkerung engagieren und dies wollen wir absolut gewürdigt wissen.“ Dennoch beharrt die Volkspartei darauf, dass „auf jeden Fall eine Reserve an liquiden Mitteln immer vorhanden sein muss“.

Große Investition in ökonomisch instabiler Zeit

Aktuelle Krisen und instabile wirtschaftliche Voraussetzungen geben der Vorsicht der Opposition Recht. Bürgermeister Hannes Schmid steht dennoch zu dem Projekt. „Wir haben mehr als genügend liquide Mittel in Form von Sparbüchern“, versichert dieser. Es ist die Rede „mehreren Millionen" Euro. Weiter meint er: „Besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, dass die öffentliche Hand in unsere Zukunft investiert.“