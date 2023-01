Volkstanzgruppe Neusiedl lud zum Dirndlball

Werbung

Am vergangenen Freitag ging im Neusiedler Rasthaus 'Zur alten Mauth' wieder der Dirndlball der Volkstanzgruppe Neusiedl am See über die Bühne. Für die passende Musik sorgte die 'Burgenländisch-steirische Volkstanzlgruppe' um Jürgen Stampfl. Organisator Paul Haider freute sich über zahlreiche Gäste, die bis spät in die Nacht das Tanzbein geschwungen haben.

