Bruckneudorfer gewinnt Fotobewerb

Die private Initiative und Facebookgruppe „So schön ist das Burgenland“ mit immerhin über 11.000 FollowerInnen organisierte jüngst einen Fotobewerb, bei dem die zahlreichen Gruppenmitglieder in diversen Kategorien ihre Fotos und Schnappschüsse einreichen konnten. So auch der leidenschaftliche Natur- und Tierfotograf Schütz, und das mit Erfolg: Sein Bild über die junge Storchenfamilie, die den Horst auf der Bruckneudorfer „Erbse“ bewohnt, erhielt die meisten Stimmen und dient zur Zeit der Facebookseite der Facebookgruppe als Titelbild. Schütz dazu: „Ich freue mich natürlich sehr darüber und bin sehr stolz, dass mein Foto so gewürdigt wurde.“ Wichtig ist dem engagierten ehrenamtlichen Naturschutzorgan und BirdLife-Mitglied, dass das Foto ohne Drohne geschossen wurde, da dies aus Gründen des Tierwohls strengstens verboten ist. Stattdessen verwendete er für die eindrucksvolle Aufnahme ein 900 Millimeter-Objektiv. Interessantes Faktum: Dass die junge und erste Storchenfamilie Bruckneudorfs überhaupt ein Zuhause gefunden hat, ist auch Schütz zu verdanken, denn als er während der Bauarbeiten bei der „Erbse“ immer wieder einen jungen Storch am Himmel erblickte, entschied er sich eine Initiative und Spendenaktion zu starten um eigenhändig einen Storchenhorst anzufertigen (die NÖN berichtete).