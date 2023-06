Neusiedl und Frauenkirchen feierten gemeinsam ihren großen Schulball .

Unter dem Motto „A Night To Remember“ lud die Schulgemeinschaften der HAK und HAS Neusiedl am See und Frauenkirchen am Freitag zum gemeinsamen Schulball im Papillon in St. Andrä am Zicksee. Der „Ballsaal“ bestand gleich aus zwei Zelten, in denen zu unterschiedlicher Musik und Stimmung getanzt und gefeiert wurde.