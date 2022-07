Halbturn Schlepper krachte in Polizeiauto

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: APA

E in Schlepper ist nach einer Verfolgungsjagd am Mittwoch in der Früh beim kleinen Grenzübergang in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) in ein Polizeiauto gekracht.