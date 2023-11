8000 Besucher gruselten sich in Podersdorf

Eine positive Bilanz zog die Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H. nach den Gruseltagen. Mehr als 8000 Besucher ließen sich das erste Halloween-Event im Strandbad von Podersdorf am See nicht entgehen. Elf Tage lang stand die PODOplay Familien-Erlebniswelt im Zeichen von Hexen, Geistern, Skeletten und Kürbissen. „Mit einem derart großen Ansturm haben wir nicht gerechnet“, sagt Tourismus Geschäftsführer Rene Lentsch. Im nächsten Jahr soll die Veranstaltung noch größer und noch gruseliger werden, kündigt Lentsch an.

Kulinarisch versorgt wurden die Gäste im Restaurant Sunbay, direkt im Strandbad. Dass das Restaurant so gut angenommen werde, seit eine Bestätigung zur Entscheidung für den Bau des Restaurants.

Vorbereitung für den Winterwald

Während nun an zwei Wochenenden das Martiniloben des Weinbauvereins Podersdorf am See über die Bühne geht, wird beim Podersdorf Tourismus eifrig an den Vorbereitungen für das nächste Groß-Event gearbeitet. Von 17. November bis 3. Dezember findet jeweils an den Wochenenden der Adventmarkt „Bezaubernder Winterwald“ statt, heuer erstmals direkt am See rund um das Restaurant Sunbay.

„Diese Veranstaltungen sind weitere, wichtige Schritte weg vom klassischen Strandbad hin zum Erlebnisbad“, erklärt Lentsch. Neben heimischen Gästen ist das beliebte Familien-Ausflugsziel im Nordburgenland für Besucher aus dem Raum Bratislava und aus Ungarn sehr interessant geworden.