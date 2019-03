„Overalls“ begeistern mit Konzert in Neusiedl .

„The Overalls“ haben am Samstag im Neusiedler Haus im Puls ihr neues Album „Soul“ mit einem extravaganten Konzertabend gefeiert. Neben den Eisenstädtern sind dabei auch drei Bands aus dem Bezirk Neusiedl am See aufgetreten: „Hotsawce“, „The Refrigerators“ und „Our Eternal Chains“.