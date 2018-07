Geplante Hotelprojekte am Seeufer bergen Stoff für heftige Diskussionen im Gemeinderat und in der Bevölkerung. Schon seit einigen Monaten kursieren Gerüchte, mehrere Hotels seien in der Seegemeinde in Planung. Seit der vergangenen Gemeinderatssitzung am 19. Juni ist es offiziell.

Ein Grundsatzbeschluss für den Bau des Hotels „Das Fritz“ wurde mit den Stimmen der ÖVP-Fraktion, Klaus Fuhrmann und Johann Hareter (SPÖ) gefasst. Ein zweites Projekt, das der Firma Sundeck, das im Bereich der alten Seepension auf Privatgrund errichtet werden soll, kam bei der Sitzung ebenfalls zur Sprache, darüber abgestimmt wurde jedoch nicht.

Grüne sammelten über 170 Unterschriften

Für die Grünen und Unabhängigen (GUW) steht jedenfalls fest: „Ein Hotel reicht“. Die Fraktion hat den Gemeinderatsbeschluss beeinsprucht und Unterschriften in der Weidener Bevölkerung zur Einleitung einer Volksabstimmung über den Bau des Hotels „Das Fritz“ gesammelt. „Wir haben rund 170 Unterschriften bekommen. 113, also fünf Prozent der Wahlberechtigten, genügen für die Einleitung einer Volksabstimmung“, erklärt Grünen-Gemeinderat Andreas Rohatsch.

Zu einer Volksabstimmung wird es vermutlich aber vorerst trotzdem nicht kommen. VP-Bürgermeister Willi Schwartz hat erneut eine Gemeinderatssitzung einberufen, in der die Aufhebung des Grundsatzbeschlusses auf der Tagesordnung stand. Darüber abgestimmt wurde am Dienstagabend nach Redaktionsschluss. Im Vorfeld erklärte der Ortschef gegenüber der BVZ seine Beweggründe: „Erst einmal werden wir prüfen, wie die Unterschriften zusammengekommen sind. Wir vermuten, dass mit Falschinformationen gearbeitet wurde. Mit der Aufhebung des Grundsatzbeschlusses ist eine Volksabstimmung obsolet.“

Er wolle nun in den nächsten zwei bis drei Wochen in einer Informationsveranstaltung die Bevölkerung über die geplanten Projekte im Seebad informiert. „Das betrifft in erster Linie das Hotel Fritz und die Umgestaltungen im Kassenbereich und die Verlegung der Surfboxen. Ob auch das Sundeck-Projekt präsentiert wird, steht noch nicht fest.“ Er wolle die Bevölkerung nicht zu einem Schnellschuss bei einer Volksabstimmung verleiten.

Das Hotel „Das Fritz“ soll auf einer bereits BF-gewidmeten Fläche entstehen. Das Grundstück befindet sich teils am derzeitigen Parkplatz, teils im Strandgelände. Die Fläche ist vor etwa 15 Jahren für touristische Zwecke gewidmet worden, als ein Rehazentrum in Planung war.