Wander Bertoni verstorben .

Der italienisch-burgenländische Bildhauer mit Skulpturenpark in Winden am See (Bezirk Neusiedl/See) ist in den Morgenstunden des heutigen Montages an einer Herzschwäche im Wiener Spital der Barmherzigen Brüder verstorben, teilte seine Frau Waltraud der BVZ heute Mittag mit.