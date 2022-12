Neusiedl am See: Männerberatungsstelle eröffnet

Werbung

Seit 1. Dezember gibt es in Neusiedl am See eine Männerberatungsstelle. In der Oberen Hauptstraße 32 werden Beratung, Rechtauskunft, Einzeltherapie und Training für Gruppen angeboten.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf sagte bei ihrem Besuch: „Es freut mich, dass wir nun auch im Norden des Burgenlandes eine Anlaufstelle für Männer haben.“ Neben dem flächendeckendem Angebot für Frauen im Burgenland ist es nämlich genauso wichtig, auch Beratungen und Unterstützungsmaßnahmen für Männer anzubieten. Das Land Burgenland fördert daher nicht nur die Frauen-, sondern auch die Männerberatungsstellen.

Das Angebot umfasst die drei Kernbereiche Männer- und Burschenberatung, Rechtsberatung und Anti-Gewaltarbeit. Dabei werden Männer und männliche Jugendliche, die sich in schwierigen Lebenslagen wie Beziehungs- und Trennungskrisen befinden, oder Probleme im Arbeitsleben (zum Beispiel Burnout, Arbeitslosigkeit) haben, betreut.

Es geht aber auch um Fragen zu Vaterschaft und Erziehung oder weiteren Themen wie Männlichkeit, Gesundheit und Sexualität. In Neusiedl am See erhalten die Betroffenen in der Männer- und Burschenberatung ein psychosoziales Unterstützungsangebot von erfahrenen Beraterinnen und Beratern.

In der Rechtsberatung werden rechtliche Fragen rund um Scheidung, Unterhalt, Obsorge, Besuchsrecht sowie Annäherungs- und Betretungsverbote behandelt, in der Anti-Gewaltarbeit begleitet das Team nach opferschutzorientierten Standards in Einzel- und Gruppenangeboten Männer sowie männliche Jugendliche bei der Beendigung von gewalttätigem Verhalten.

Dreiköpfiges Beratungsteam

In der Beratungsstelle Neusiedl am See arbeitet zurzeit ein dreiköpfiges Team. Sozialarbeiter und Sexualpädagoge Moritz Theuretzbacher ist für die Männer -und Burschenberatung sowie Anti-Gewaltarbeit und Standortleitung zuständig. Jurist und Mediator Ulrich Wanderer steht als Rechtsberater zur Seite, Psychotherapeut Robert Wagner arbeitet im Einzel- und Gruppensetting in der Anti-Gewaltarbeit.

Im Vorjahr gab es im Burgenland 430 Kontakte mit circa 70 Klientinnen und Klienten in den Beratungsstellen. Diese Anzahl wird auch heuer erreicht. „Für 2023 erwarten wir uns durch die neue Stelle in Neusiedl am See eine Zunahme der Beratungen. Das wird uns auch durch die Förderungen des Landes ermöglicht“, so Theuretzbacher und erklärt: „Es kann immer wieder Situationen geben, in denen man sich überfordert fühlt, nicht mehr weiter weiß oder einfach mal jemanden zum Reden braucht. Sich Unterstützung zu holen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Mut und Klugheit. Wir beraten anonym, vertraulich und kostenlos. Auch Männer, die Gewalt ausüben, finden bei uns Unterstützung ihr Verhalten zu ändern. Gewalt zerstört das Leben anderer Menschen - und das eigene. Es gibt Wege aus der Gewalt - wir zeigen Männern und männlichen Jugendlichen diese Wege und begleiten sie.“

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.maennerberatung.at oder per E-Mail: beratung@maennerberatung.at. Telefonisch ist das Team unter 0316/831414 erreichbar.

