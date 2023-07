Volkstänzer feiern in Illmitz ihr 50. Jubiläum

Tänze wie Strohschneider oder Siebenschritt waren bei Feierlichkeiten in Illmitz immer wieder auf dem Programm. Im November 1971 gründete schließlich Stefan Mann mit einer Gruppe junger Mädchen und Burschen, die gerne tanzten, die Volkstanzgruppe Illmitz. Ab diesem Zeitpunkt wurde vielen Veranstaltungen in Illmitz und in der Umgebung mit deren Tanzeinlagen ein kultureller Rahmen verliehen.

Die Volkstanzgruppe Illmitz im Jubiläumsjahr 2021. Foto: Volkstanzgruppe Illmitz

Schon bald entwickelte sich die Volkstanzgruppe zu einer Institution im Ort, die kaum wegzudenken ist. Zwischen 1972 und 1984 veranstaltete der Verein in den Sommermonaten gemeinsam mit der Bauernkapelle Fleischhacker regelmäßig Tanzabende im Rosenhof und seit über 30 Jahren wird der Volkstanz beim jährlichen Heimatabend auf dem Hauptplatz präsentiert.

Tanzen verbindet Generationen: Die jüngste ist 20, der älteste 70 Jahre.

Derzeit besteht die Volkstanzgruppe aus 25 aktiven Tänzerinnen und Tänzern und mit Maria Ullram einer Musikantin, die die Gruppe mit Live-Musik begleitet. Dass Tanzen Generationen verbindet, beweist man auch in Illmitz: Die jüngste Tänzerin ist 20 und der älteste Tänzer 70 Jahre alt.

Im Vordergrund steht sicher die gemeinsame Leidenschaft für das Tanzen, aber nicht minder bedeutend ist der gesellschaftliche Aspekt in der Gruppe: „Es wird nicht nur der Volkstanz gemeinsam gepflegt, sondern auch viele Hochzeiten und Geburtstage gemeinsam gefeiert. Ausflüge stehen auch immer wieder auf dem Programm. Nach den Proben kommt auch das gemeinsame Zusammensein nicht zu kurz, sodass des Öfteren der Abend beim Heurigen Gruber ausklingt“, erzählt Josef Haider, der der Illmitzer Volkstanzgruppe seit 1982 als Obmann voransteht. Nach dem Vereinsgründer Stefan Mann hat er von 1986 bis1989 auch die Funktion des Tanzleiters ausgeübt, seit 1990 fungiert Gerlinde Haider als Tanzleiterin.

Reisen um den Erdball

Die Volkstanzgruppe Illmitz entwickelte sich zu einer sehr reisefreudigen Gruppe. So wurden die Volkstänze ab 1972 bei Reisen nach Italien, Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Frankreich, Deutschland und Ungarn international präsentiert. Zu den bsonderen Höhepunkten in der Vereinsgeschichte zählen die Amerikareise nach St. George und Bountiful/Salt Lake City im Jahr 1992 sowie die Teilnahme an der 2. Weltfolkloriade im Jahr 2000 in Tokio, bei der Gruppen aus 53 Nationen vertreten waren.

So manches Wehwehchen lässt sich bei den Tanzschritten und Drehungen leichter ertragen. Obamann Josef Haider

Aber auch Illmitz ist immer wieder Ziel für Gastgruppen. So durfte man bereits Volkstanzgruppen aus Schweden, Finnland, Dänemark, Amerika, Belgien, Frankreich, Rumänien, dem ehemaligen Jugoslawien, Spanien, Türkei, Israel, Ungarn, Portugal und Tschechien in Illmitz begrüßen. „Es verbindet uns mit einige Gruppen eine langjährige Freundschaften, die durch gegenseitige Besuche immer wieder vertieft wurden: Seit 1975 mit der Volkstanzgruppe Kapuvar, seit 1989 mit Strilaringe aus Norwegen und seit 1996 mit der Bronshoj Folkdanser Forening aus Kopenhagen. Volkstanz verbindet also auch Nationen“, sagt Josef Haider. Tanzen sei aber nicht nur für die Geselligkeit, sondern auch für die Gesundheit von Bedeutung. Es beflügle Körper, Geist und Seele. „So manches Wehwehchen lässt sich bei den Tanzschritten und Drehungen leichter ertragen oder sogar für kurze Zeit vergessen“, schmunzelt Haider.

Programm der Jubiläumsveranstaltung

FESTMESSE: Sonntag, 9. Juli 2023, um 10:15 Uhr;

Sonntag, 9. Juli 2023, um 10:15 Uhr; FESTVERANSTALTUNG im Pfarrgarten:

im Pfarrgarten: 14:30 Uhr Festzug vom Feuerwehrhaus zum Pfarrgarten Illmitz;

15:00 Uhr Festveranstaltung mit Tanzdarbietungen im Pfarrgarten Illmitz; Teilnehmende Volkstanzgruppen: Gols, Krems/Lerchenfeld, Neusiedl am See, Sopron und Zurndorf

Für Speis und Trank ist gesorgt.