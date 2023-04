Spannende Geschichte(n) - 24. Jahrbuch des Neusiedler Stadtarchivs

Werbung

Durch das Programm führte mit Martin Pieber erstmals der neue Obmann des Vereins. Nach dem schon öfters angekündigten und dann doch überraschenden Rückzug von Vereinsgründer Sepp Gmasz, steht Pieber seit 1. November an der Spitze des Vereinsvorstandes. „Ich bin mir bewusst, in welch große Fußstapfen ich trete. Und das, obwohl ich selbst Schuhnummer 51 habe“, sagte Pieber mit einem Schmunzeln in seiner Begrüßung.

215 Mitglieder hat der Verein, die meisten unterstützen durch ihren finanziellen Beitrag (15 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr) bei der Sammlung, Archivierung und Erforschung der historischen Dokumente. Einblick in die Arbeit des Vereines gibt seit Jahresbeginn übrigens eine neue Homepage, die man unter der Adresse https://archivneusiedl.at findet. In dieser ist auch die Topothek (die BVZ berichtete), ein interaktives Bilderarchiv, das Eva Mannsberger betreut, eingebettet.

Vom See über Weinbegriffe zur Cholera bis hin zu historischen Liebesbriefen

Der neue Band des Neusiedler Jahrbuches führt Leserinnen und Leser durch verschiedene Epochen und Themengebiete.

Der Geologe Erich Draganits und Volkskundler Sepp Gmasz beschäftigten sich mit der Geschichte des Neusiedler Sees. Basis für ihre Arbeit war eine Urkunde aus dem Jahr 1568. In dem zwölfseitigen Dokument wird über einen starken Rückgang des Wassers berichtet und der daraus resultierenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen: vor allem auf die Fischer der Region.

Die Urkunde hat angesichts des auch heute sehr niedrigen Pegels des Neusiedler Sees aktuelle Brisanz. Die Motivation für Historiker und Geologen sei es immer, auch aus der Vergangenheit für die Gegenwart zu lernen und Prognosen für die Zukunft zu machen, so Erich Draganits bei seiner Präsentation des Beitrages.

Gerhard Resch erinnert sich in einem weiteren Beitrag an seine sprachwissenschaftliche Dissertation, in der er die Weinbauterminologie untersucht hat. Diese wurde auch als Buch veröffentlicht und stieß 1980 auf internationales Echo. „Ich war offenbar der erste, der alle Sorten durgecheckt und benannt hat. Ich habe damals viele Weinbaugebiete besucht“, schildert Resch im Rahmen der Jahrbuchpräsentation, in der er auch von „Goaßdutten“ und „Ochsenaugen“ erzählte.

Martin Krenn wiederum zeigte Neusiedls Umgang mit Seuchen – speziell der Cholera 1831 – auf, im Kontext mit der Corona-Pandemie ein ebenfalls aktuelles Thema. Interessantes Detail: Am Fuße des Kalvarienberges wurde damals ein Cholerafriedhof errichtet. Das „Arme-Seelen-Kreuz“ erinnert noch heute daran.

Einen besonders rührigen Beitrag für das Jahrbuch lieferte Vereinsobmann Martin Pieber. Bei der Aufarbeitung des Nachlasses seiner Oma Elisabeth Pieber (geb. Horvath) fand er 160 Feldpost-Briefe aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, darunter auch 27 Briefe, die Zeugnis einer unerfüllten Liebesbeziehung sind.

Das Jahrbuch ist in Neusiedl am See im Weinwerk, beim Verein Stadtarchiv, in der Raiffeisenbank und im Tourismusbüro erhältlich.

