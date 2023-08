Halbturn: Österreichische Flüchtlinge als Attentäter?

Der Historiker Herbert Brettl, dessen Spezialgebiet die Geschichte des Burgenlandes ist, schreibt und veröffentlicht auf seinem Burgenland History Blog regelmäßig historische Geschichten, die das Burgenland betreffen. Erst letzte Woche veröffentlichte er eine Geschichte, die sich Anfang August 1923, also vor genau 100 Jahren, bei Halbturn abspielte. Und die geht so:

Etwas weiter zurück in der Zeit, im Jahre 1815, ließ die Herrschaft Ungarisch-Altenburg bei Halbturn, an der Straße nach Zanegg/Mosonszolnok, einen Meierhof errichten. Den Kolonisten standen zunächst 46 neue Arbeiterhäuser auf dem Meierhof zur Verfügung, der nach seinem Stifter Albert Casimir benannt wurde. Die Anzahl der Bewohner des Meierhofs stieg sehr rasch an. Bereits 1829 bewohnten 259 Personen den Hof und rund 100 Jahre später im Jahr 1913 zählte der Gutshof bereits 394 Bewohner, die teilweise Ungarisch bzw. Deutsch sprachen. Durch die Grenzziehung zwischen Österreich und Ungar als Folge des ersten Weltkriegs in den Jahren 1922 und 1923 wurde der Wirtschaftskomplex der Gutsverwaltung Ungarisch-Altenburg auseinandergerissen. Während Halbturn, Wittmannshof und Albrechtsfeld zu Österreich kamen, verblieb der Albert-Casimir-Hof bei Ungarn bzw. wurde am 1. August 1923 wieder an Ungarn abgetreten. Die Polizeiabteilung Burgenland beobachtete die Situation sehr genau, da es Gerüchte gab, dass die enttäuschten Meierhofbewohner ein Attentat auf den österreichischen Bundeskanzler Seipel, dem man die Schuld für die Rückgabe des Hofes an Ungarn gab, geplant hätten.

Bericht an das Bundeskanzleramt in Wien

So berichtete man am 22. August 1923 an das Bundeskanzleramt in Wien: „[…] Infolge der durch Beschluss des österr.- ungar. Grenzregelungsausschuss am 1.8.1923 erfolgten Übergabe der beiden Meierhöfe Kasimir und Saida an Ungarn, sind die in beiliegenden Verzeichnisse genannten 42 landwirtschaftlichen Arbeiter von diesen Meierhöfen nach Halbturn geflüchtet, weil sie wegen ihrer österreichfreundlichen Gesinnung und Betätigung; Verfolgungen seitens der ungarischen Behörden befürchten und dies umso mehr, als ihnen von ihren Arbeitskollegen diesbezüglich bereits gedroht wurde und sie von einem österreichischen Finanzwachorgan bereits gewarnt worden sein sollen.

Die von der landwirtschaftlichen Abteilung der burgenländischen Landesregierung mit diesen landwirtschaftlichen Arbeitern gepflogenen Verhandlungen ergaben Folgendes: Von den 42 Flüchtlingen scheiden von vornherein 6 als dennoch am Betrieb befindlichen, mit 1.10.1923 normal gekündigten, aus; ebenso kommen 8 ausgewiesene Flüchtlinge als ungar. Staatsbürger nicht in Betracht. 3 Flüchtlinge haben bereits anderweitig einen Posten gefunden, 11 Flüchtlinge werden im Einvernehmen mit der Gutspachtung auf ihre früheren Posten zurückeingesetzt, die restlichen 14 Flüchtlinge werden in Einvernehmen mit dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer-Verband auf die Gutspachtung in Halbturn, Bruck, Gattendorf und Baumern [Anmerkung: heute Pama] untergebracht werden. Ferner ergab eine Vorsprache beim ungarischen Obergespan in Ungar. Altenburg, dass es jeden Arbeiter frei steht auf seinen Arbeitsort zurückzukehren und dass keiner von ihnen wegen seiner politischen Haltung oder gewerkschaftlichen Tätigkeit irgendeiner Schikane ausgesetzt sein werde. Die ungarischen Unterbehörden würden entsprechend angewiesen und eine Untersuchung der Vorfälle angeordnet werden.“

Die polizeilichen Untersuchungen ergaben, dass die erzürnten Meierhofbewohner sehr wohl im Gasthof ihren Unmut intensiv geäußert haben, doch von Anschlagsplänen nichts eruiert werden konnte.

Historische Geschichten aus dem Burgenland

Herbert Brettl behielt sich diese historische Anekdote im Talon, um sie pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum des Ereignisses auf seinem Blog unter www.brettl.at präsentieren zu können. Dabei handelt es sich um die „letzte Grenzänderung, die bei uns passiert ist“, so Brettl. Für September hat er vor, einen Podcast über die Geschichte des Burgenlandes zu starten und auch ein neues Buch über bzgl. der Gedenk- und Erinnerungskultur im Burgenland soll im Herbst erscheinen.