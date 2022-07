Winzer Willi Opitz aus Illmitz kreiert „Vierterlfinale“

Werbung

Seine Partnerschaft mit dem McLaren Formel 1 Team ist legendär, im November 2022 findet wieder die „Miss Gans“-Wahl am Weingut Opitz statt und im BBC Jancis Robinson Winecourse ist er mit dem Schilfwein oder dem Sweet Brexit in aller Munde. Nun gibt es passend zum historischen Erfolg Österreichs bei der Women‘s Euro in England das „Vierterl-Finale“.

Laut Opitz ist der Wein die passende Begleitung für das historische Fußball-Viertelfinalspiel von Österreich gegen Deutschland am Donnerstag im Brentford Community Stadium. Als gutes „Omen“ berichtet er stolz, dass er in London (guter Boden für österreichische Erfolge) genau vor 25 Jahren auch (Wein-)Geschichte für Österreich geschrieben hat. Er wurde als erster Winzer Österreichs zum „Late Harvest Winemaker of the Year“ gewählt. Ob die Frauen das Viertelfinale überstehen oder vielleicht sogar das Finale erreichen, bleibt abzuwarten. Willi Opitz ist überzeugt, dass wir gewinnen und arbeitet schon am „Halb–Final“-Cuvee.

