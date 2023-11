Neusiedl: Vizekanzler Kogler lud zur Diskussion, Überraschungsgast kam

Im Rahmen seiner Dialog-Tour machte der Bundessprecher der Grünen nach Graz, Wien, Linz, Amstetten und Klagenfurt Dienstagabend nun Halt in der burgenländischen Seestadt. Begrüßt wurde Kogler von der neuen Landessprecherin Anja Haider-Wallner. "Veranstaltungen wie diese halte ich für sehr wichtig, weil man in den Dialog mit den Menschen tritt und mit ihnen über ihre Sorgen und Wünsche sprechen kann., so die GRÜNE Landessprecherin Anja Haider-WallnerBegrüßt wurde Kogler von der neuen Landessprecherin Anja Haider-Wallner.

Kopfnicken und lauter Applaus bis heftige Kritik aus dem Publikum

Ein gemütlicher Plausch nur unter traditionellen Grünwählern (wenn es so etwas gibt) oder grünen Funktionären wurde der Termin in Neusiedl am See für den Vizekanzler aber nicht. Ihm wehte durchwegs kritischer Gegenwind aus dem Publikum entgegen.

Eine Herausforderung, die Kogler zwang, den sicheren Weg der Wahlkampffloskeln zu verlassen und klar Stellung zu nehmen. Etwa zur Neutralität, „die uns noch nie so geschützt hat, wie wir behaupten“ oder zum umweltschädlicheren Flüssiggas LNG, das Österreich nun aus Amerika bezieht. Beide Themen wurden vom Publikum im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine angeschnitten.

In Sachen Gas würden sich Abhängigkeiten nur verschieben, warf eine ehemaliger Energietechniker der EVN ein. Die Abhängigkeit von russischen Gas zu verringern, sei allerdings enorm wichtig, betonte Kogler: „Das ist Blutgas. Wir sollten keine Milliarden an den Kriegsverbrecher Putin überweisen.“

„Zügellose Betoniererei“

Weitere Themen waren das fehlende Klimaschutzgesetz, aber auch der Umgang mit Propalästina-Demonstrationen oder Fehlentwicklungen in der Raumplanung im Burgenland. "Im Burgenland werden aktuell täglich Flächen in der Größe von zwei Fußballfeldern zubetoniert. Dass das nicht ewig so weitergehen kann, liegt auf der Hand. Statt Ortskerne zu beleben, werden oft die Ortsränder mit einer Schuhschachtel nach der nächsten verbetoniert", so Kogler.

Die zügellose Betoniererei könne nur gemeinsam mit den Gemeinden beendet werden, denn die Zuständigkeit dafür liege hauptsächlich in der Hand der Bundesländer. „Wir brauchen ehrlichen Bodenschutz, weil er Hochwasserschutz, Klimaschutz und auch Artenschutz ist. Ich bin froh, dass das immer mehr Menschen in Österreich und auch im Burgenland so sehen und immer weniger Verständnis für altes Denken und neuen Beton vorhanden ist“, sagt Kogler.

Besuch von Satiriker und Kabarettist Peter Klien

Auch ein Überraschungsgast fand sich mit seinem Kamerateam in Neusiedl am See ein. Der Kabarettist und Satiriker Peter Klien interviewte nicht nur den Vizekanzler für seine Sendung „Gute Nacht Österreich“, seine Interviewpartner fand er vor allem im Publikum. Man darf gespannt sein, ist Klien doch für seine direkten Fragen bekannt.