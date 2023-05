Höchstnote Club Batonnage: Erneut 100 Falstaff-Punkte für die fünf „Wilden“

Lesezeit: 3 Min BR BVZ Redaktion

Club Batonnage: Florian Gayer, Erich Scheiblhofer, Gerhard Kracher, Christian Tschida und Markus Altenburger Foto: streiter

Werbung

U nter dem Namen „The Wild Boys of Club Batonnage“ machten sich Florian Gayer, Erich Scheiblhofer, Gerhard Kracher, Christian Tschida und Markus Altenburger einst in ihren „Sturm und Drang“-Jahren als Winzer einen Namen. Heute haben sie sich längst als fixe Größen in der Weinszene etabliert. Ihre Zusammenarbeit ist spätestens seit dem Jahr 2018 legendär, als ihre burgenländische Cuvée Batonnage des Jahrgangs 2015 als erster österreichischer Rotwein mit 100-Falstaff-Punkten ausgezeichnet wurde.