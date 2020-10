In Zeiten von Corona verlaufen viele alltägliche Aktivitäten etwas anders. Auch das Einkaufserlebnis hat sich verändert, seit das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wieder in allen Geschäften Pflicht ist.

Im Parndorfer McArthurGlen Designer Outlet bekennt man sich klar zum „Safe Shopping“ und hält strenge Corona-Maßnahmen ein. Centermanager Mario Schwann sagte dazu am Dienstag: „Wir begrüßen alle unsere Gäste in einem sicheren Ambiente. Wir bieten in unserem gesamten Center Handdesinfektionsmittel an und erhöhen die Reinigungsläufe in öffentlichen Bereichen. Es gelten in unserem Center höchste Hygiene- und Sauberkeitsstandards mit der laufenden Durchführung von Oberflächenreinigungen und das Desinfizieren von gemeinschaftlichen Flächen. Das Designer Outlet als offen gebautes Outdoor Center ist sehr weitläufig. Bei uns betritt man jeden Shop vom Freien aus, das ist ein klarer Vorteil gegenüber geschlossenen Einkaufszentren“, so Schwann.

Gemäß der gesetzlichen Vorschriften müssen alle Kunden und Mitarbeiter in den Shops einen Mund-Nasen-Schutz tragen, McArthurGlen empfiehlt dies darüber hinaus auch in den Freibereichen.

Pop-Up Stores von Boss und Hilfiger

Den wirtschaftlich herausfordenden Zeiten zum Trotz gibt es dieser Tage wieder Neueröffnungen in Parndorf. Am morgigen Freitag öffnet erstmals das neue Geschäft der Luxus-Marke „Ferragamo“ seine Pforten im Parndorfer Designer Outlet. Am Montag kommender Woche kommt ein Shop von „Woolrich“ dazu. Hier gibt es trendige Daunenjacken und Mäntel zu kaufen.

Außerdem erweitern die beliebten Marken „Hugo Boss“ und „Tommy Hilfiger“ ihr Angebot mit Pop-Up Stores. In diesen zeitlich befristet geöffneten Geschäften werden Waren mit weiteren Reduzierungen auf den Outlet-Preis angeboten.

Noch bis 17. Oktober gibt es im ganzen Center im Zuge der „Denim Days“ spezielle Angebote für Jeanskleidung.