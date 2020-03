Die Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz hat sich am heurigen 27. Jänner zum 75. Mal gejährt. Zum Gedenkjahr 2020 leistet auch Parndorf einen Beitrag, und zwar mit einer Ausstellung über das Vernichtungslager im großen Saal des Parndorfer Pfarrheims. Ab kommenden Freitag werden hier insgesamt 44 Exponate zu sehen sein, die von Yad Vashem, der internationalen Holocaust Gedenkstätte in Jerusalem, zur Verfügung gestellt wurden. Die Ausstellung beginnt mit einem Blick auf das jüdische Leben in Europa vor dem Holocaust und endet mit der Befreiung des Konzentrationslagers durch die Rote Armee.

Johann Rechberger, Gemeinderat von der SPÖ, hat die Ausstellung initiiert. Im Gespräch mit der BVZ erklärt er, wie die Idee dafür entstanden ist: „Ich war schon vor mehr als zehn Jahren in Jerusalem und habe die Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Ich war zutiefst bewegt und beeindruckt von dem, was ich dort gesehen habe. Seither habe ich auch den Newsletter von Yad Vashem abonniert. Kurz vor Weihnachten ist dann ein Newsletter gekommen, in dem angeboten wurde, eine Ausstellung im eigenen Ort zu machen.“

Innovation: Museum zum Ausdrucken

Die israelische Gedenkstätte bietet sogenannte „Ready2print“-Ausstellungen zu verschiedenen Themen an. Die Exponate in Museumsqualität werden, unter strengen Auflagen, digital übermittelt - Anweisungen zu Druck und Aufstellung inklusive.

Im Pfarrheim Parndorf werden Exponate zu zwei Themenfeldern zu sehen sein: Das „Auschwitz-Album“ zeigt, unter anderem, Fotos von der einzigen bekannten Bildquelle von der Ankunft eines Transportes von Jüdinnen und Juden in Auschwitz-Birkenau.

Der zweite Teil der Ausstellung widmet sich dem Thema Frauen im Holocaust unter dem Titel „Lichter im Dunkeln“. Im Fokus stehen immer Individuen und Einzelschicksale.

Johann Rechberger hat in den vergangenen Wochen die Exponate vorbereitet, und dabei viele bedrückende, aber auch beeindruckende Schicksale kennengelernt: „Trotz aller fürchterlichen Umstände und in der allerschlimmsten Situation haben diese Leute einen Lebenswillen entwickelt, den man sich gar nicht vorstellen kann. Das hat mich persönlich sehr berührt.“

Danach gefragt, unter welchem Motto die Ausstellung für ihn stehe, antwortet Johann Rechberger knapp: „Nie wieder.“