Scheiblhofer präsentiert "The Resort"

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

Noch vor der großen Eröffnung am "May the 6th" lud Erich Scheiblhofer zu einer ersten Rundführung durch sein neues Hotel. Auf dem insgesamt 84.123 Quadratmeter großen Areal befindet sich das Hotel mit 118 Zimmern und einem ca. 4.000 Quadratmeter großen Spa-Bereich. Mit 140 neu geschaffenen Arbeitsplätzen hat er die Mitarbeiterzahl seines Betriebes damit beinahe verdoppelt.

Alles am Interieur ist dabei aus Designer-Hand mit Namen wie Moroso, Potocco, Rolf Benz oder wurde eigens für das neue Hotel designt. "Es ist wie ein kleines Boutique-Hotel, nur in groß." meint er mit einem Lächeln im Gesicht. Als Architekt zeichnet sich mit Arkan Zeytinoglu jemand für das Projekt verantwortlich, der bereits große Erfahrung auf dem Gebiet der besonderen Hotelprojekte hat.

Mit "The Resort" konnte er nun sein bereits dreiundvierzigstes Hotel verwirklichen. Aus der Investition im achtstelligen Bereich erhofft sich Scheiblhofer neben einer Steigerung der Nächtigungszahlen um bis zu 50.000 mehr pro Jahr sowie einen Mehrwert für die Gemeinde Andau und auch die gesamte Region.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.