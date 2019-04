10. BirdExperience: "Vogelschauen ist angekommen“ .

Seit zehn Jahren ist die Pannonian BirdExperience in Illmitz für Hobby-Ornithologen, Vogelschützer und Naturfotografen ein Fixpunkt. Kein anderer Ort in Mitteleuropa als der Nationalpark „Neusiedler See – Seewinkel“ bietet die Möglichkeit, die Vogelwelt in einer solchen Artenvielfalt zu beobachten.