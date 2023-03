„Antonios“ schließt aber „Antonios Hof“ wird multikulturell

„Nach der Hauptsaison haben wir die mediterrane Küche aus der Sandgasse in den ‚Antonios-Hof‘ gebracht, damit unsere Gäste auch im Winter nicht auf ihre mediterranen Köstlichkeiten verzichten müssen“, schildert Chef Antonio. „Natürlich haben auch wir mit den Folgen der Energiekrise und der Teuerung zu kämpfen. Um unsere eigenen Kosten so niedrig wie möglich, die Qualität aber dennoch zu weiterhin leistbaren Preisen für unsere Gäste halten zu können, werden wir unser rein mediterranes Restaurant ‚Antonios‘ in der Sandgasse nicht mehr aus dem Winterschlaf holen. Stattdessen setzen wir weiterhin auf eine sozusagen multikulturelle Küche in unserem ‚Antonios-Hof‘“, erzählt der Neo-Seewinkler, der seit ein paar Monaten im benachbarten Apetlon lebt. „Wir fühlen uns hier einfach wohl und zu Hause. Daher war es für uns auch klar, dass wir auch unter den aktuell nicht einfachen Gegebenheiten weiterhin Illmitz, die Region und die Touristen kulinarisch verwöhnen wollen. In Zukunft aber eben an einer Adresse, nämlich im ‚Antonios-Hof‘ in der Oberen Hauptstraße 1“, so Antonio abschließend.

