Am 2. November, zu Allerseelen, wird wieder der Verstorbenen gedacht. Auch das Sterben unterliegt Trends, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Das weiß auch Benjamin Heiling. Der junge Illmitzer hat sich entschlossen, das Bestattungsunternehmen seines Vaters zu übernehmen und es bereits in dritter Generation weiterzuführen. Seit Jahresbeginn hat er sich mit der Übernahme des Familienbetriebes neben seiner Arbeit als Versicherungskaufmann ein zweites Standbein geschaffen.

Seit der Gründung der Firma durch Matthias Heiling 1947 hat sich das Berufsbild eines Bestatters stark gewandelt. Enkelsohn Benjamin darf sich als moderner Dienstleister sehen, der – und das hat sich nicht verändert – mit enormen Fingerspitzengefühl – zu arbeiten hat. Sein Credo lautet „höchste Serviceorientierung“.

„Die Organisation einer Bestattung kann Familienangehörige in dieser schwierigen Situation schon mal überfordern. Da helfen wir natürlich weiter“, erklärt Heiling, „egal ob bei der Bestellung des Blumenschmucks, bei der Organisation der Trauerfeierlichkeiten, bei der Erstellung von Drucksorten oder bei der Abwicklung der Formalitäten.“

Selbst den sogenannten „Digitalen Nachlass“ können sich Angehörige von der Bestattung Heiling regeln lassen. Gemeinsam mit dem „Wiener Verein“, einer Bestattungs- und Versicherungsservicegesellschaft, werden alle erforderlichen Abmeldeformalitäten bei Behörden, Organisationen sowie Unternehmen erledigt. Darüber hinaus hilft Heiling Hinterbliebenen auch, den digitalen Nachlass des Verstorbenen im Internet zu regeln.

Aber was sind eigentlich die Beweggründe für einen jungen Menschen, in das Bestattungsgewerbe einzusteigen? Für Heiling ist es schlichtweg die Familientradition, die er weiterführen möchte. Von Anfang an klar war das für ihn aber nicht. Er schlug zunächst einen anderen Weg ein und absolvierte eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann.

Immer mehr Feuerbestattungen

Erst Anfang dieses Jahres stieg er ins Familienunternehmen ein. Diesen Schritt bereut er nicht und auch mit der speziellen Situation in diesem Beruf kann er gut umgehen.

„Ich habe von klein auf erlebt, dass der Tod zum Leben dazugehört. In unserer Familie wird mit dem Tod seit jeher anders umgegangen als vielleicht in anderen Familien.“ Anfangs sei es allerdings besonders wichtig, über Erfahrungen und Erlebnisse offen zu reden. Sein Vater sei ein sehr wichtiger Gesprächspartner gewesen, erzählt Heiling.

Ein Trend, der stetig zunimmt, ist die Feuerbestattung. „Das wird in den Gemeinden immer mehr“, beobachtet Heiling. Im Portfolio seines Unternehmens scheinen aber auch ganz andere Alternativbestattungen auf: die Baum- oder Waldbestattung und die See-, Fluss-, oder Meeresbestattung. Momentan halte sich das Interesse daran noch in Grenzen, so der Jungunternehmer. Das könnte sich aber ändern, denn immer mehr Menschen würden sich schon selbst Gedanken über ihr Begräbnis machen.