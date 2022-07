„Sweet Winemaker of the Year“: Hans Tschida avanciert zur Legende

Werbung

Was haben der Wimbledon-Titel-Gewinner Roger Federer und Österreichs Top-Süßweinproduzent Hans Tschida gemeinsam? Die Liebe zum Wein - könnte man vermuten, jedoch teilen beide eine weit größere Gemeinsamkeit: Beide haben achtmal einen der wichtigsten Titel ihrer Disziplin auf englischem Boden gewonnen und gehören somit zu den erfolgreichsten Titelverteidigern aller Zeiten.

„Hans Tschida ist eine Süßweinlegende, die nur wenige Gleichgesinnte hat. Es ist ein großes Privileg, jedes Jahr seine Weltklasseweine zu verkosten.“ tim atkin Co-Chairman, International Wine Challenge (IWC)

So bestieg der Illmitzer Winzer Hans Tschida gemeinsam mit seiner Familie wieder das Flugzeug, um die Auszeichnung zum „Sweet Winemaker of the Year“ der International Wine Challenge (IWC), die bereits zum 38. Mal von über 100 Juroren aus aller Welt verliehen wurde, am 7. Juli in London entgegenzunehmen.

Je sieben Gold- und Silbermedaillen

„Der Sweet Winemaker ist auch beim achten Mal noch immer eine großartige Auszeichnung für mich und unsere Region. Dieses Jahr freue ich mich besonders, wieder in London vor Ort zu sein. Ein Riesengeschenk in dieser anspruchsvollen Zeit“, so der glückliche beste Süßweinmacher der Welt.

Zusätzlich holte er auch die Auszeichnungen „Austrian Sweet Wine Trophy“ und „Austrian Sämling Trophy“ für die Sämling 88 Beerenauslese sowie die „Austrian Sweet Chardonnay Trophy“ für die Chardonnay Trockenbeerenauslese und jeweils sieben Gold- und Silbermedaillen für seine exzellenten Weine nach Illmitz.

Tschida ist neuer 5-Sterne-Winzer

Bei der IWC wurden heuer von den rund 100 Jurymitgliedern bestehend aus Masters of Wine, internationalen Weinproduzenten, Weinhändlern und Fachjournalisten zum 38. Mal über zehntausend Weine aus fünfzig Ländern verkostet.

Preisverleihung in London. Lisa Tschida, IWC-Judge OZ Clarke, Hans Tschida und Daniela Salzl-Tschida. Foto: Angerhof Tschida

„Hans Tschida ist eine Süßweinlegende, die nur wenige Gleichgesinnte hat. Es ist ein großes Privileg, jedes Jahr seine Weltklasseweine zu verkosten“, huldigte Tim Atkin, Co-Chairman der IWC, den burgenländischen Preisträger.

Das besondere Klima in Illmitz in der Nähe des Neusiedler Sees mit seinen Lacken und Salzlacken lässt unter kundiger Hand herausragende Weine entstehen.

Einen topaktuellen heimischen Erfolg darf der Angerhof Tschida mit der Auszeichnung zum 5-Sterne-Winzer im neuen Falstaff-Guide ebenfalls feiern. Insgesamt 31 Winzerinnen und Winzer dürfen sich im aktuellen Weinführer über diese Ehrung freuen. Angerhof Tschida zählt neben neun anderen Betrieben zu den glücklichen Neuzugängen.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.