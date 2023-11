„Weisheit, Weitblick und Kompromissbereitschaft“ braucht es laut Kommandanten des Bruckneudorfer Truppenübungsplatzes (TÜPl), Markus Ziegler, mit Blick auf die aktuellen Brandherde in der Ukraine und im Nahen Osten, „denn auch jetzt nach zehntausenden Toten und der Verwüstung von weiten Landstrichen einen Kompromiss nicht als Gesichtsverlust anzusehen wäre dringend gefordert. Diese geforderte Größe des Denkens ist aber leider auf keiner Seite erkennbar.“ Vor rund 100 Anwesenden, darunter auch VertreterInnen sämtlicher Blaulichtorganisationen und der Brucker Blasmusik, sowie Bezirkshauptmann Peter Suchanek, spannt Ziegler in seiner bemerkenswerten Rede den historischen Bogen von den Auslösern des Ersten Weltkrieges samt den damaligen Bündnisverpflichtungen bis hin zu den heutigen Konflikten und Protagonisten.

Dabei verweist er eindrucksvoll auf zahlreiche aktuelle Parallelen zum „ersten großen Krieg des 20. Jahrhunderts“. Die Umstellung der Industrie in zahlreichen Ländern, um den „höchsten Munitionsbedarf seit dem Zweiten Weltkrieg“ decken zu können, folgt beinahe schon den Narrativen der Kriegswirtschaft und bedinge somit eine „ständig steigende Eskalation der Konflikte“, so Ziegler weiters. Gleichzeitig lobt er die „kulturelle Höchstleistung“ Österreichs Konflikte diplomatisch zu lösen und betont dabei auch die wichtige Rolle des österreichischen Bundesheeres, deren Mittelpunkt stets die „Aufrechterhaltung unserer pluralistischen, weltoffenen, demokratischen und die Grundrechte jedes Einzelnen achtenden Systems“ ist, egal ob es sich um militärische Bedrohungen, Blackouts oder die anhaltenden Migrationsbewegungen handelt.

Auch der Brucker Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) nimmt in seiner Rede Bezug auf „unser friedvolles und friedliebendes Land, für dessen Frieden man nicht dankbar genug sein kann." Weil weiters: „Durch Veranstaltungen wie diese wird besonders zum Ausdruck gebracht, dass diejenigen die nicht mehr unter uns sind, nicht vergessen werden.“ Dem schließt sich auch der Bruckneudorfer Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ) an: „Ich bin sehr froh, dass diese Tradition der Kranzniederlegung zu Ehren der in diesem sinnlosen Weltkrieg Gefallenen hochgehalten wird.“ Die erwähnte Kranzniederlegung erfolgte nach Gebeten und Segnungen der anwesenden Geistlichen Erich Waclawski und Jan Magyar.