In Frauenkirchen Drogen angebaut: Duo vor Gericht

Werbung

776 Cannabispflanzen bauten serbische Staatsbürger in einer Indoor-Plantage in Frauenkirchen an. Am 24. Mai dieses Jahres ließ die Kriminalpolizei die Plantage hochgehen.

Drei Beteiligte wurden in Untersuchungshaft genommen und vorige Woche einem Schöffengericht vorgeführt.

Einer von ihnen, ein 38-jähriger Serbe, hatte in seiner Heimat bereits mehr als vier Jahre in Haft gesessen, weil er auch dort im großen Stil Drogen produziert und in Verkehr gesetzt hatte.

Er hatte von einem Komplizen im Februar 2022 den Schlüssel zu dem Objekt in Frauenkirchen und die dort bereits vorbereitete Cannabis-Plantage übernommen.

Ein weiterer Angeklagter, ein 32-jähriger Vater von drei minderjährigen Kindern, wurde als „Gärtner“ angeheuert. Der Mann brachte, so die Staatsanwältin, nützliches Vorwissen mit: „Er hatte für dieselbe Tätergruppe bereits in Spanien und den Niederlanden gearbeitet.“ In der Plantage in Frauenkirchen war er damit beschäftigt, die Blüten von den Cannabispflanzen abzutrennen.

Insgesamt soll er 13 Kilo Cannabis für den Verkauf vorbereitet haben.

Der dritte Beteiligte, ein 39-jähriger gebürtiger Serbe mit Wohnsitz in Wien, brachte 3.000 Euro für die Miete vorbei und führte Elektroinstallationsarbeiten durch.

Vor Gericht versuchte der 38-Jährige zurückzurudern. Er habe zwar 13 Kilo Cannabisblüten geerntet, aber nicht vier Kilo an einen Komplizen weitergegeben.

„Mir wurden Instruktionen gegeben, wenn wir auffliegen, soll ich lügen“, behauptete er.

„Dann müssten ja die 13 Kilo bei der Hausdurchsuchung noch da gewesen sein!“, wunderte sich Richterin Karin Knöchl. Tatsächlich seien nur 4,5 Kilogramm bereits abgepacktes Cannabis sichergestellt worden.

Weitere 890 Gramm minderer Qualität befanden sich in einer Waschmaschine.

„Ich habe Tees getrunken und geraucht, ich hatte große Probleme“, erzählte der Angeklagte.

Täglich aus 400 Gramm Cannabis Tee gekocht

Täglich habe er sich aus 400 Gramm Cannabis Tee gekocht.

„Sie sollen mich nicht für dumm verkaufen!“, ermahnte ihn die Richterin.

„Ich sage, wie es war“, blieb der Angeklagte stur. „Wenn ich nicht gelogen hätte, dann hätte das große Konsequenzen gehabt. Näheres will ich nicht ausführen.“

Die beiden Haupttäter wurden zu je vier Jahren Haft unbedingt verurteilt, der dritte Angeklagte erhielt 20 Monate Haft unbedingt.

Die strengen Strafen haben auch generalpräventive Gründe: Offenbar sei, so die Richterin, das Burgenland zu einem „Hotspot“ der Cannabisproduktion geworden, weil die bislang verhängten Strafen nicht ausreichend abschreckend wirkten.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.