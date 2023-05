Michael Steurer: Joiser Jungwinzer in Experimentierlaune

Der 20-jährige Joiser Michael Steurer hilft „seit er denken kann“ im heimischen Betrieb mit. Inzwischen übernimmt der Nachwuchs-Winzer dabei Stück für Stück Verantwortung.

Am Ende seiner Ausbildung an der landwirtschaftlichen Fachschule in Eisenstadt stand für Michael Steurer ein Jahr Praxis an. Diese absolvierte er teils am Weingut Markowitsch in Göttlesbrunn, teils am Weingut Michael Allacher in Gols. Für Letzteres arbeitet der Jungwinzer nach wie vor zwei Tage die Woche. „Damit ich noch was lernen kann, denn dort sind sie doch größer aufgestellt als wir hier“, gesteht Michael Steurer bescheiden.

Denn seine eigenen Fähigkeiten sind nicht zu unterschätzen. Vor drei Jahren kreierte er zum ersten Mal einen Wein in Eigenregie. Sein Buschenberg Chardonnay wurde beim SALON 2021 als „großer Weißer mit Reifepotenzial“ eingestuft. „Für mich ist es wichtig, dass man ganz genau weiß, aus welcher Lage der Wein kommt“, erklärt der herkunftsverbundene Jungwinzer über seinen ersten Weißen in Holzlagerung.

Neues ausprobieren und daran wachsen

Experimentierfreudig ist Michael Steurer was seine Leidenschaft angeht auf jeden Fall. Das zeigt sein naturbelassener Pét-Nat Uno 2021. Dieser wurde bei halber Gärung in Flaschen abgefüllt und in diesen weiter gelagert. „Einen Pét-Nat hatten wir vor mir noch nie und genau so wenig einen Chardonnay im Holzausbau“, erklärt Michael Steurer selbstbewusst.

Ob nun im Keller oder zwischen den Weinreben, Michael schätzt sein Handwerk. „Ich kann gar nicht sagen wo ich am Liebsten bin, denn jeder Schritt von der Traube bis zum Wein interessiert mich“, meint er lachend. Abseits seiner Berufung verbringt der 20-Jährige sehr gern Zeit mit Freunden, unterwegs in der Natur, und bereitet sich auch gerade auf den Jagdschein vor. Ob es nun auf einem Boot über den See oder mit einer Drohne über die Weinhügel geht, Michael Steurer ist tief mit der Region verwurzelt, aber immer offen für Neues.

Egal ob im Weinkeller oder zwischen den Reben: Michael Steurer ist von der Traube bis zum Wein in der Flasche mit Leidenschaft dabei. Foto: Daniel Gottfried

