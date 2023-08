Im Wert von 247.000 Euro 6,5 Kilo Kokain in Parndorf sichergestellt

Foto: LPD Wien

Werbung Schuljahr 2023/24 Anzeige Alles für den Schulstart!

R und 6,5 Kilogramm Kokain haben Ermittler des Wiener Landeskriminalamts bereits vor mehr als einer Woche bei einer Festnahmeaktion im burgenländischen Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sichergestellt, wie die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag berichtete.

Der Verkaufswert beträgt rund 247.000 Euro, bestätigte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage. In Zusammenhang mit den Drogen klickten für drei Männer im Alter von 44, 56 und 57 Jahren die Handschellen. Die Polizisten hatten die Männer aus Deutschland und Ungarn zuvor auf frischer Tat bei der Übergabe des Rauschgiftes ertappt. Im Zuge der Festnahme fanden die Ermittler auch Bargeld in Höhe von 6.015 Euro und stellten einen VW-Bus sicher. Die mutmaßlichen Dealer wurden in eine Justizanstalt gebracht.