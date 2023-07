In Bloom-Fest Rosé als Hauptdarsteller im Andauer Weingut Reeh

Foto: JollySchwarzPhotography

U nter dem klingenden Namen „LIVE ROSÉ, BE IN BLOOM“ widmete der Andauer Winzer Hannes Reeh dem frisch-fruchtigen Rosé ein eigenes Fest. Jedem der rund 370 Gäste wurde einen ganzen Abend lang „In Bloom“, also bester Rosé serviert. Drag Queen Tamara Mascara ließ sich das blühende Fest am Weingut Hannes Reeh nicht entgehen. Auch Moderatorin Kati Bellowitsch genoss den Abend auf und abseits der Bühne.

Winzer Hannes Reeh mit Model Anna Huber und Drag Queen Tamara Mascara
Verena Schneider
Hannes Reeh mit Moderatorin Kati Bellowitsch
Tamara Mascara und Kati Bellowitsch
Foto: JollySchwarzPhotography
Foto: Weingut Reeh
Foto: JollySchwarzPhotography
Foto: Weingut Reeh
Foto: Weingut Reeh
Foto: JollySchwarzPhotography

Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber verbrachten einen rosigen Abend im einzigartigen Ambiente des Andauer Weinguts. Und genau dort blühten die Gäste auf, als sie von herrlichem Sonnenschein, schwungvoller Live-Musik der Band „Acoustic Element" und feinsten Tropfen an der Weinbar begrüßt wurden. Besonderes Augenmerk wurde auf den In Bloom Rosé gelegt, ein fruchtig-fülliger Roséwein (Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon). Mit drei kunstvollen Etiketten als Limited Edition ist In Bloom auch optisch ein Hingucker.

Inspiriert von der Band Nirvana

„Rosé ist La Dolce Vita. Er steht für Lebensgefühl, Zeit mit den Liebsten. Einfach für Genuss", beschreibt Winzer Hannes Reeh den Hauptdarsteller seines Festes. „Rosé hat sich die letzten Jahre gewandelt und ist mit seinen vielen Facetten mittlerweile zum Dauerbrenner geworden." Der Namensgeber von In Bloom ist übrigens kein geringerer als die Band Nirvana. Ihre Musik begleitet Winzer Hannes Reeh schon seit Jahren in den Weingarten.

Gemeinsam mit Moderatorin Kati Bellowitsch begrüßte der Gastgeber die vielfältige Runde, die eines gemeinsam hatte: die Leidenschaft für guten Wein. Besonders die wertschätzenden Worte von Mario Morandell, Geschäftsführer Morandell International GmbH, als einer der vielen langjährigen Partner von Hannes Reeh, blieben in Erinnerung. Zu den geladenen Gästen zählten neben Partnern und Freunden des Weinguts auch prominente Gesichter wie jenes von Drag Queen Tamara Mascara. Aber auch Model Anna Huber ließ sich das besondere Fest nicht entgehen.