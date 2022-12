Neujahrsmesse in Neusiedl live im ORF III & Radio Burgenland

Werbung

Am Neujahrstag, 10 Uhr, lädt Stadtpfarrer Gabriel Kozuch gemeinsam mit der Stadtpfarre Neusiedl am See zum Übertragungsgottesdienst aus ihrer Stadtpfarrkirche z. hll. Nikolaus und Gallus ein.

Gefeiert wird nicht nur der Jahresanfang, der Oktavtag von Weihnachten, sondern seit der Liturgiereform 1970 auch der Festtag der Mutter Gottes sowie der Weltfriedenstag. Die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe haben Organist Walter Kaschmitter und die Neusiedler Männerschola inne.

Alle Gläubigen sind herzlich zur gemeinsamen Feier des Übertragungsgottesdienstes in und aus der Stadtpfarrkirche Neusiedl am See eingeladen.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.