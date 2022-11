Besonderer Neusiedler Brunnen nun unter Denkmalschutz

Wer aus dem Neusiedler Bezirk in Richtung Eisenstadt fährt, kommt an einem ganz besonderen Brunnenhäuschen vorbei. Gelegen in Neusiedl am See beim Kreisverkehr in der Nähe des Gasthauses „Zur Alten Mauth“ steht es an einem historischen Verkehrsknotenpunkt. Nun wurde es unter Denkmalschutz gestellt.

Das kleine Bauwerk weist einige Besonderheiten auf, wie die BVZ auf Anfrage im Bundesdenkmalamt von Michael Schiebinger erfährt. Der traditionelle Schöpfbrunnen ist einer von ganz wenigen öffentlichen Brunnen im Burgenland, die noch erhalten sind.

Erbaut und geplant wurde er von einer der ersten Architektinnen des Burgenlandes. Die außergewöhnliche Formgebung erinnert an ein Ei, besonders ist auch der Neptun-Dreizack als Aufsatz. Und das Brunnenhaus in Neusiedl ist überhaupt das einzige, das so spät noch errichtet worden ist.

So spät? Ein genaues Baudatum ist nicht überliefert, laut Michael Schiebinger wurde der Brunnen irgendwann in der Mitte bis Ende der 1950er Jahre erbaut. In einer Zeit, wo im Burgenland eigentlich langsam begonnen wurde, die Infrastruktur durch den Bau von Wasserleitungen zu verbessern.

Der Brunnen sei wahrscheinlich größtenteils von der danebenliegenden Gaststätte benützt worden, die abgelegen vom Ortskern erst später in den Genuss einer Wasserleitung gekommen sei. „Der Brunnen ist aber vermutlich in dem damals landwirtschaftlich geprägten Gebiet auch für die Viehtränke benutzt worden, darauf weist eine Ausgussöffnung hin“, erklärt Schiebinger.

Mit Walpurga Braun (geb. Zeyriger, 1920-2012) ist eine bemerkenswerte Frau Schöpferin des nun denkmalgeschützten Brunnens. Ihr gelang es, in der Nachkriegszeit in einer Männerdomäne Fuß zu fassen.

Die in Graz ausgebildete Architektin war ab 1947 in der Hochbauabteilung der Landesregierung tätig. Sie war für zahlreiche Amtsplanungen verantwortlich, unter anderem für den ersten Hauptschulneubau nach dem Krieg in Rechnitz, den sie entworfen hat. Sie hat auch die Bezirkshauptmannschaft in Neusiedl am See geplant, im Zuge dieses Baus hat sie den Brunnen geschaffen. Darüber hinaus war sie auch als Künstlerin tätig. So gab es im Jahr 2000 eine Ausstellung im Kulturzentrum Eisenstadt mit dem Titel „Walpurga Braun – Zeichnungen“, 2002 stellte sie Grafiken in der Domäne Pöttelsdorf aus.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.