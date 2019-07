Eine E-Bike-Fahrerin wurde in Neusiedl am See von einem Pkw niedergestoßen, als sie eine Kreuzung überqueren wollte. Die 59-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

Bei den Beteiligten wurden Alkotests durchgeführt. Diese verliefen negativ.

Hier geht's zu den anderen Unfallmeldungen:

