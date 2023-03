Born to Beach feierte die „größte Geburtstagsparty des Burgenlands“ .

Die letzte Runde der Born to Beach „Winter-Zelt-Events“ in Podersdorf stand ganz im Zeichen der März-Geburtstagskinder, die sich über so manches Special freuen durften, z.B. gratis Eintritt. Darüber hinaus feierte der Lokalmatador unter den DJs, Tyo, selbst Geburtstag und organisierte ein mega DJ-LineUp. Sebastian Rappold war für die BVZ mit der Kamera dabei.