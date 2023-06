Andau: Dorner präsentiert umfangreiches Investitionsprogramm

„Burgenland soll Radland Nummer 1 werden!“, lautet die Devise von Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner. Genau deshalb laufen in Andau die Arbeiten am 7,15 Kilometer langen Radweg Andau-Euro-Velo 13 auf Hochtouren. In den Attraktivierungsradweg fließen 1,35 Millionen Euro, ab September beginnen die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt.

Der Radweg findet bereits regen Anklang. Foto: Klaus Zwinger

Bei einem Pressegespräch in Andau präsentierte Dorner gemeinsam mit Baudirektor Wolfgang Heckenast am heutigen Donnerstag die Bauvorhaben für die Bezirke Neusiedl, Eisenstadt-Umgebung und Mattersburg. Insgesamt 50,5 Mio. Euro werden investiert, davon 10,8 Mio. Euro im Bezirk Neusiedl. „Die Investitionen in die Infrastruktur haben einen mehrfachen Nutzen: Der Wirtschaftsmotor in den Regionen und Bezirken wird angekurbelt, lokale Betriebe profitieren, Arbeitsplätze werden abgesichert und geschaffen, die Modernisierung von Straßen oder Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten sorgt für mehr Sicherheit und die Lebensqualität der Burgenländerinnen und Burgenländer wird erhöht“, erklärte Dorner.

Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner bei der Pressekonferenz. Foto: Klaus Zwinger

Bezirk Neusiedl: 10,8 Millionen Euro werden investiert

Von den 10,8 Mio. Euro an Bauinvestitionen entfallen auf die Landesstraßen eine Million Euro, auf Ländliche Struktur 2,5 Millionen Euro und auf Wasser- und Umweltwirtschaft 7,3 Mio. Euro. Die Straßen „L 206 Andauer Straße, St.Andrä – Tadten“, die „L 211 Mönchhofer Straße, OD Mönchhof“ und die „L 257 Joiser Ast, OD Neusiedl am See“ werden aufgrund ihres inzwischen schlechten Fahrbahnzustandes saniert. Die B 10, Budapester Straße, OD Parndorf, wird um einen Meter auf eine Fahrbahnbreite von 6,50 Meter reduziert, es werden Längsparkplätze und entlang des bestehenden Gehwegs ein Radweg errichtet; von den Baukosten von 510.000 Euro werden 210.000 Euro vom Land getragen. Rund 680 Kilometer lang ist das Güterwegenetz im Bezirk Neusiedl; für Instandhaltung, Neu- und Ausbau werden heuer 880.000 Euro investiert.

Per Zufall kam auch der Bürgermeister der ungarischen Grenzgemeinde Jánossomorja, Lörincz György, bei der Pressekonferenz vorbei. Hier mit dem Andauer Bürgermeister Philipp Pelzer. Foto: Klaus Zwinger

In den nächsten fünf Jahren werden landesweit 25 Millionen Euro in die Instandhaltung, Modernisierung und den Neubau von Radwegen fürs Alltagsradeln, weitere zehn Millionen Euro ins touristische Radfahren investiert. Im Bezirk Neusiedl werden in die Radwege eine Million Euro, davon 400.000 Euro für vier touristische Radwege investiert. Für Andaus Bürgermeister Philipp Pelzer ist der in Bau befindliche Radweg Andau-Euro Velo 13 „eine wichtige und wertvolle Ergänzung im touristischen Angebot der Gemeinde und auch im Radwegenetz der Region“.

EU-gefördertes Ökologisierungsprojekt Leitha-Altarmanbindung

Für acht Schutzwasserwirtschafts-Projekte sind 890.000 Euro vorgesehen. Das größte dieser Projekte betrifft die Altarmanbindung Gattendorf, ein im Zuge des EU-Projektes „Life IP Iris“ entstandenes Ökologisierungs-Pilotprojekt. Ziel ist es, einen Altarm an die Leitha anzubinden und so Habitate für Jungfische zu schaffen. Im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft - Bau- bzw. Instandhaltung – werden für neun Projekte im Bezirk Neusiedl 6,37 Mio. Euro aufgewendet.

Reinhard Lunzer, Roman Nitschinger, Gerd Obojkovics, LR Heinrich Dorner, Bgm. Philipp Pelzer, Baudirektor Wolfgang Heckenast und Gerhard Filz. Foto: Klaus Zwinger

