Vorlesetag in Podersdorf: Kinder lesen für Kinder .

Im Rahmen des Österreichischen Vorlesetages am 23. März präsentierten Kinder der 3. und der 4. Klasse der Volksschule Podersdorf am See ihren Mitschülerinnen und Mitschülern das Buch „Wo das Glück wächst“. Der Vorlesetag ist eine Initiative, die das Lesen und Vorlesen von Büchern in den Fokus stellt und damit die Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen unterstützt.