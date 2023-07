Nickelsdorf: So geht Heuriger auf Syrisch

Luai und Ali Alhussein kamen 2015 im Rahmen des Migrationskrise nach Österreich. Ein ganzes Jahr verbrachten sie zunächst damit, via Youtube Deutsch zu lernen, denn „ohne Sprache geht gar nichts“, wie Luai schon damals wusste. Nach diesem ersten Jahr erhielten beide einen Asylbescheid, der ihnen die Tore für ein weiteres Leben in Österreich öffnete.

Ali begann eine dreijährige Lehre als Koch, während Luai sich um eine Neuausrichtung seines Lebens bemühen musste. In Syrien startete er nach der Schule nämlich direkt ins Studium zum Schiffsbauer. Diesem ging er dort vier Jahre nach, konnte es jedoch aufgrund der Krise letztlich nicht abschließen. In Ermangelung eines Meeres wird etwas Vergleichbares in Österreich auch nicht angeboten, und so versuchte er sein Glück zunächst auf der Technischen Universität Wien - „dann kam der erste Schock“. Nicht nur, dass die Lehrbücher sehr teuer waren, auch das Niveau der Sprache war noch einmal ein ganz anderes, als er bis dahin gelernt hatte.

Zurück in Nickelsdorf

So kam er zurück nach Nickelsdorf und half ohne Vorkenntnisse im Cafe Falb als Kellner aus. Über eineinhalb Jahre arbeitete er unter den Leuten in der Gemeinden, lernte sie kennen und die Sprache immer besser verstehen - „das war mehr wert als nur Geld“, so Luai heute. Dennoch wollte er sich weiterbilden. Über Bekannte hatte er erfahren, dass die Uni nicht das einzige Bildungsangebot war, sondern etwas beispielsweise auch noch das BFI Wien vielleicht etwas zu bieten hätte. So kam er schließlich zur Zerspanungstechnik. Dieser Ausbildung ging er von 2017 bis zu seinem Abschluss 2019 unter der Woche in Wien nach, am Wochenende kellnerierte er weiter bei Hans Falb.

Schließlich wurde er Maschineneinsteller und stellvertretender Schichtleiter in einem Wiener Betrieb - absichtlich wählte er regelmäßig die Nachtschicht, um durch die Zulagen mehr Geld zu verdienen. Nach drei Jahren im Job wurde ihm jedoch bewusst, dass er ohne weiterführende Ausbildung nicht mehr aufsteigen könnte, und suchte deshalb nach einer neuen Herausforderung.

Eine neue Herausforderung - die Gastronomie

Diese präsentierte sich ihm auch prompt, als er hörte, dass die allseits beliebte „Stodl Schenke“ in Nickelsdorf heuer nicht aufsperren könnte, da der bisherige Besitzer sich einer Operation unterziehen müsse. So rekrutierte er seinen Bruder Ali, der zwischenzeitlich für zwei Jahre im Hotel Hilton in Wien gearbeitet hatte als Küchenchef, während Luai selbst den Service und die Geschäftsleitung übernehmen würde - „ein perfektes Team!“, lacht er heute.

Die große Eröffnung fand in der vergangenen Woche statt, das Datum wurde nicht zufällig gewählt: es fiel mit dem mittlerweile legendären Jazz-Musikfest „Konfrontationen“ in der Jazzgalerie Nickelsdorf zusammen, um bei dem regen Treiben im Ort gleich aus den Vollen schöpfen zu können. Die Strategie ging auf, Luai und Ali konnten sich täglich über ein volles Haus freuen. Gleichzeitig meint Luai auch: „da wir noch ein neues Gewerbe sind, hören wir gerne jedes Feedback und versuchen, stetig besser zu werden.“

Dabei ist sein Team ist sehr bunt gemischt: neben seinem Bruder Ali in der Küche gibt es mit Peter einen Kellner aus der Slowakei, der schon seit 20 Jahren in den Gastronomie tätig ist, eine weitere Kellnerin aus der Ukraine, die seit einem Jahr in Österreich ist, sowie drei weitere helfende Händepaare aus Palästina, Irak und Syrien in der Küche. Letztere haben bislang noch keine gültigen Asylbescheide, weshalb sie bislang gesetzlich nur jeweils zwei Stunden am Tag arbeiten dürfen.

Das Team der Stodl Schenke freut sich auf viele Besucher. Foto: Klaus Zwinger

Große Pläne für die Zukunft

Der Heurige ist allerdings noch nicht die Spitze von Luais Ambitionen. Er plant, schon im Herbst dieses Jahres mit Catering bzw. Essenslieferungen für die Schule, den Kindergarten, Pensionisten etc. zu beginnen und darüber hinaus auch noch im September des nächsten Jahres das Restaurant „Das Risa“ in Nickelsdorf zu übernehmen. Dieses soll auch unter seiner Leitung weiter Cafe, Postpartner und Zimmervermietung beinhalten.

Bürgermeister Gerhard Zapfl ist ob dieser Entwicklung besonders erfreut, da sie neben eines äußerst erfolgreichen Beispiels für Integration noch dazu für die Bürger Nickelsdorfs etwas besonders wertvolles bietet: „Mit dieser Eröffnung hat Nickelsdorf wieder einen Ort, an dem man sich im Gasthaus beim Essen wieder begegnen kann. Wir haben zwar das ausgezeichnete Haus Pfefferkorn, dieses öffnet seine Pforten jedoch nur nach vorheriger Anmeldung. Ich wünsche den beiden Brüdern und ihrem Team alles erdenklich Gute.“

Die „Stodl Schenke“ hat regelmäßig von Donnerstag bis Sonntag ab 16 Uhr geöffnet und bietet auf seiner Karte ein Angebot, das sowohl alteingesessene Heurigenklassiker, aber auch orientalische Speisen bietet.