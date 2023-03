Integration VS Gattendorf: Wo Inklusion nicht nur ein Schlagwort ist

Lesezeit: 2 Min DG Daniel Gottfried

Für die Kinder der Gattendorfer Volksschule ist es selbstverständlich, dass Dumitru mit ihnen lernt und spielt. Foto: Daniel Gottfried

B linder Junge kommt ohne Deutschkenntnisse in den Bezirk Neusiedl am See. Jetzt ist der Taferlklassler voll integriert.