Von Podersdorf bis Illmitz: Rätselraten auf dem Fahrrad

Als Ausgangspunkt für das neue Radrätsel kann sowohl Podersdorf am See als auch Illmitz gewählt werden. Es braucht ein Fahrrad und ein Mobiltelefon und schon kann das Abenteuer losgehen. Die Teilnehmer begeben sich auf Tuchfühlung mit weißen Eseln, Kamerunschafen, Mangalitza-Schweinen, Pferden und können verschiedene Vogelarten aus der Ferne beobachten. Die Kinder lernen von Dina, der virtuellen Umweltschützerin, warum es wichtig ist, die Natur und ihre Bewohner zu schützen. So erfährt man zum Beispiel auch, dass die seltenen Ziesel niedriges Gras lieben und für eben dieses die weißen Esel sorgen, die auf der Weide grasen.

Foto: Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H.

An acht Standorten entlang der rund 19 Kilometer langen Strecke können die Kinder knifflige Rätsel lösen. Um das Abenteuer noch spannender zu gestalten, wurden Augmented Reality Elemente hinzugefügt und die reale Umgebung durch virtuelle Elemente ergänzt. Als Dankeschön für ihren Einsatz erhalten die großen und kleinen „Ehren-Naturschützer“ in den Tourismusbüros von Podersdorf am See und Illmitz Urkunden und ein Abzeichen. Die Rätselrallye ist ein kostenloses Angebot beider Gemeinden.

Foto: Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H.

Bereits vier verschiedene Angebote für Rätselfans

Mit dem neuen Rätsel gibt es in Podersdorf am See derzeit insgesamt vier Rätseltouren in verschiedenen Längen. „Der Schatz des alten Fischers“ und „Der böse Plan der Seehexe“ wurden im vergangenen Jahr von mehr als 1500 Familien und Schulgruppen gelöst und sind somit ein beliebtes Gäste-Highlight. Das PODOBEACH Maskottchen PODI hat in der PODOplay Familien-Erlebniswelt seine eigene, kleine Rätseltour bekommen. „Wir freuen uns, dass die Rätsel mit großer Begeisterung angenommen werden, und dass die Touren Podersdorf am See als Ausflugs- und Urlaubsdestination abseits vom Bade-Tourismus noch attraktiver machen, sagt Podersdorf Tourismus-Chef Rene Lentsch.