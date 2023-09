Expertinnen aus aller Welt zur Ausbildung in Bruckneudorf

Den Wenigsten dürfte die „Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen“ (engl.: „Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, kurz „CTBTO“) ein Begriff sein und dass, obwohl diese internationale Organisation ihren Hauptsitz im Wiener International Centre hat. Ihre Aufgabe ist es mit über 300 Messstationen weltweit Atomtests und deren Auswirkungen zu überwachen und zu verifizieren. So konnten etwa 2006 in einer solchen Station in Kanada radioaktive Isotope gemessen werden, die nachweislich von einem illegalen Atomtest bei Nordkorea stammten. Zurzeit findet die Ausbildung von insgesamt 70 internationalen ExpertInnen und InspektorInnen an verschiedenen Orten in Österreich statt, etwa im Forschungszentrum Seibersdorf- und auch am Truppenübungsplatz (TÜPl) in Bruckneudorf.

Inhalt dieser Ausbildung ist zum Beispiel die Durchführung von Bodenmessungen unter Einsatz von Bodenradaren und Luftmessungen. Mittels Sensoren ist man in der Lage festzustellen, ob es sich bei Erdstößen um ein Erdbeben, einen aktiven Vulkan oder doch um einen etwaigen Atomtest handelt. Am Gelände des TÜPl wurde für die Übungen und Ausbildungen ein provisorisches Feldlager errichtet, in dem fiktive Messungen stattfanden. Der Besuch von rund 60 internationalen Botschaftern, sowie dem „Executive Secretary“ der CTBTO, dem Australier Robert Floyd, betonten die Wichtigkeit dieser Ausbildung für die internationale Staatengemeinschaft. TÜPl-Kommandant Oberst Ziegler dazu: „Es ist eine Ehre für den Truppenübungsplatz, dass diese unverzichtbare weltweit agierende Organisation, die Ausbildung ihrer ExpertInnen und InspektorInnen hier in Bruckneudorf durchführt.“