Extraterrestrisch oder Familypark? Parndorf geht ein Licht auf .

In der Facebookgruppe „Parndorf aktuell“ wurde die letzten Tage heiß über ein visuelles Phänomen am Parndorfer Nachthimmel diskutiert. Die Meinungen über dessen Herkunft spannen sich dabei von Gewächshäuser bis zu Besuchern aus dem All.