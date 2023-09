Frauenkirchen: Neuer Facharzt im alten „Milchhaus“

Doktor Martin Kleinberger war seit 2002 Oberarzt an der Internen Abteilung des Ladislaus Batthyany-Strattmann Krankenhaus Kittsee. Zusätzlich hatte er bisher eine Privat-Ordination in Parndorf. Ab Jänner 2024 eröffnet der erfahrene Mediziner eine Kassenordination beim ehemaligen „Milchhaus“ in Frauenkirchen auf der Zeile 4.

Sein Angebot erweitert der Facharzt in Frauenkirchen um Magen- und Darmspiegelungen. Weiters bietet er weiterhin EKGs, Sonographien, Echokardiographien, Spirometrien, Blutabnahmen, Vorsorgeuntersuchungen und Operationsfreigaben an.

Sowohl seine Privatordination in Parndorf als auch seine Funktion am Krankenhaus in Kittsee beendet der 52-Jährige. „30 Jahre Nachtdienst sind genug“, erklärt Doktor Kleinberger lachend im Gespräch mit der BVZ. Terminvereinbarungen sind ab Mitte Dezember 2023 möglich. Mehr Information zu Doktor Martin Kleinberger finden Sie auf seiner Hompage: http://www.kleinberger.eu/.