Arad Benkö: „An Krieg kann man sich nie gewöhnen“

Sie leiten nun seit rund einem Jahr Österreichs Botschaft in Kyjiw. Wie hat ihre Familie reagiert, als es geheißen hat, sie sollen als Botschafter in die Ukraine wechseln?

Arad Benkö: Die Entscheidung nach Kyjiw zu gehen, ist mir nicht leicht gefallen. Meine Frau und Familie waren sehr unterstützend und verständnisvoll, denn sie wussten, dass ich als österreichischer Diplomat in einem kriegführenden Land eine besondere Verantwortung tragen würde. Jede Entscheidung über einen Dienstort fällt im Einvernehmen mit meiner Frau und den Kindern.

Sie haben drei Söhne. Ein Familienleben auf Distanz ist sicher schwierig. Wie halten Sie den Kontakt?

Arad Benkö: Ich bemühe mich zirka alle vier Wochen nach Wien zu kommen, um die Familie wieder zu sehen. Die An- und Abreise ist mangels Flugverbindungen stark erschwert und mühsam. Aber dank WhatsApp und Mail stehe ich mehrmals täglich im Austausch mit meiner Frau und den Kindern, bin so gut es geht im Alltag eingebunden und kann sogar bei der einen oder anderen Hausübung helfen.

Was ist die Aufgabe eines Botschafters in einem Kriegsland? Wie unterscheidet sich die Tätigkeit im Vergleich zur Arbeit in Friedenszeiten?

Arad Benkö: Die Umstände, unter denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft arbeiten, sind außergewöhnlich: Wir sind der ständigen Gefahr von russischen Angriffen auf Kyjiw ausgesetzt, hinzu spielt die psychische Belastung eine wichtige Rolle, die es zu bedenken gilt. Das heißt aber für mich als Leiter der Botschaft, dass ich neben dem regulären Job auch sicherstellen muss, dass die körperliche Sicherheit und psychische Verfasstheit so gut es den Umständen entsprechend geht, gewährleistet wird.

Der reguläre Job in Kyjiw ist angesichts der mannigfaltigen Aspekte in den bilateralen Beziehungen sehr abwechslungsreich und reicht von der klassischen politischen Berichterstattung über konsularische Dienstleistungen bis hin zur Unterstützung der humanitären Hilfslieferungen aus Österreich in die Ukraine. Übrigens hat sich gerade das Land Burgenland als besonders aktiver und verlässlicher Partner erwiesen und pflegt eine regionale Partnerschaft mit Transkarpatien.

Arad Benkö (r.) mit Burgenlands Landtagspräsidentin Verena Dunst, die im Frühjahr Transkarpatien besuchte. Das Burgenland verbindet mit der ukrainischen Region eine langjährige Partnerschaft und sendet regelmäßig Hilfsgüter. Foto: TwitterAradBenkoe

Russland hat die Ukraine und die Hauptstadt Kiew in den vergangenen Wochen mit schweren nächtlichen Luftangriffen überzogen. Wie haben Sie in diesen letzten Nächten geschlafen?

Arad Benkö: So wie die Einwohner von Kyjiw haben auch wir an der Botschaft uns an die regelmäßigen Fliegeralarme gewöhnt, wenn man das so sagen kann. In der Regel werden einfliegende russische Raketen oder Drohnen durch die Luftabwehr abgefangen, hin und wieder hören wir jedoch die Detonationen. Das ist natürlich immer wieder erschreckend, vor allem wenn die Mauern beben und die Scheiben zittern. Im Mai gab es an 20 Tagen nächtliche Luftangriffe, da war an Schlaf nicht zu denken.

Wie läuft es bei Ihnen ab, wenn Luftalarm gegeben wird? Gehen Sie denn abends überhaupt noch in Ihr Bett und warten dann auf den Alarm, oder schlafen Sie sowieso schon im Luftschutzraum?

Arad Benkö: Bei Fliegeralarmen ist es in der Regel rasch klar, ob es sich „bloß“ um aufsteigende russische Flieger handelt oder um Abschüsse von Raketen von Flugzeugträgern im Schwarzen Meer. Bei Letzterem ist es wichtig, sich in einen Luftschutzraum zu begeben. In der Nacht ist natürlich so ein Weg ein weitaus mühsamerer als untertags. Es ist allerdings auch vorgekommen, dass wir bereits vor einem Flugalarm Explosionen hörten. Ein Restrisiko bleibt leider immer bestehen.

Wie gehen Ihre Angehörigen in Österreich damit um?

Arad Benkö: Meine Frau hat die in der Ukraine gebräuchliche Fliegeralarm-App runtergeladen und meldet sich bei mir dann mit einem Fragezeichen per WhatsApp. Anfangs waren meine Angehörigen natürlich besonders nervös, aber auch hier hat sich letztlich eine gewisse Routine eingestellt. Da in der Hauptstadt Kyjiw das Leben verhältnismäßig normal verläuft - Restaurants, kulturelle Einrichtungen, Fitnesscenter sind alle offen, Staus gibt es wie vor dem Krieg - sind sie zuhause auch etwas beruhigt, regelmäßige Telefonate helfen dabei sehr. Die Resilienz der Bevölkerung wirkt sich also auch gewissermaßen auf uns an der Botschaft und damit auf unsere Angehörigen kalmierend aus.

Wie empfinden Sie und die Menschen in der Ukraine diese russischen Luftangriffe? Gelingt es Russland, die Bevölkerung damit mürbe zu machen?

Arad Benkö: Nach 17 Monaten Krieg haben sich viele Menschen mit dem Krieg so gut es geht arrangiert. Wer kann, geht seiner Arbeit nach, unternimmt am Wochenende Ausflüge, ja manche fahren im Sommer auch in den Urlaub, etwa nach Transkarpatien in die Berge. Als wir im Winter sehr häufig aufgrund der russischen Angriffe auf Energieinfrastruktur im Dunkeln sitzen mussten, gab es in den Restaurants ein „Menü mit bzw. ohne Strom“! Die Menschen haben sich gezwungenermaßen an vieles gewöhnt und dabei auch eine große Portion Fatalismus für ihr Schicksal eingepreist.

Gleichzeitig ist es auch so, dass über ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung jemanden kennt, der im Krieg gestorben ist oder verletzt wurde. Ich begegne einer beeindruckenden Entschlossenheit diesen Krieg gewinnen zu wollen, ja zu müssen. Für die meisten geht es darum, dass die Ukraine nur zum Kreis der westlichen freien Welt gehören kann, wenn ihr Land unabhängig bleibt. In der Bevölkerung besteht einhellig die Meinung, dass Friede ohne Freiheit kein echter Friede sein kann.

Wie gestaltet sich der Alltag in einem Land, in dem Krieg herrscht? Kann man sich an den Krieg „gewöhnen“?

Arad Benkö: An Krieg, Tod und Leid kann man sich nie gewöhnen, aber man lernt damit umzugehen.

Sehen Sie eine Chance, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit diplomatischen Mitteln zu beenden?

Arad Benkö: Ja, indem Russland seine Truppen endlich und bedingungslos aus der Ukraine abzieht. Bis das passiert, wird Österreich unverbrüchlich an der Seite der Ukraine stehen und sie bei der Wiedererlangung ihrer territorialen Integrität und Souveränität unterstützen. Diese Unterstützung ist auch der beste Weg, damit es irgendwann zu sinnvollen Friedensgesprächen kommt. Denn langfristiger, dauerhafter Frieden wird am Verhandlungstisch geschlossen. Entscheidend ist, dass es keine Verhandlungen über die Ukraine ohne die Ukraine gibt.

Was kann Diplomatie? Was kann Diplomatie nicht?

Arad Benkö: Diplomatie ist Kommunikation und Ermöglichung der Kommunikation. Aber wo keine Gesprächsgrundlage besteht, hat die Diplomatie nur wenig Spielraum. Russland hat die Ukraine angegriffen und besetzt sie teilweise. Die Ukraine will ihre völkerrechtlich anerkannten Grenzen wiederherstellen. Sobald beide Seiten zum Schluss gekommen sein werden, dass der Diplomatie wieder Raum gegeben werden kann, wird es dazu kommen.

Sie haben familiäre Wurzeln in Neusiedl am See und hatten einige Jahre auch einen festen Wohnsitz in der Stadtgemeinde. Der Neusiedler Martin Pieber hat über ihre Vorfahren sogar ein Buch geschrieben mit dem Titel „Die jüdische Familie Wallenstein-Benkö“. Was verbinden Sie mit dem Burgenland und mit Neusiedl am See? Wann bzw. zu welchem Anlass waren Sie zuletzt in Neusiedl?

Arad Benkö: Mit Neusiedl am See habe ich aus vielerlei Gründen viele Assoziationen und Verbindungen. Dies hat natürlich einerseits mit meinen Wurzeln zu tun, die der Historiker Martin Pieber in einem Buch zusammengetragen hat - ich habe übrigens in seinem Buch selber so manche mir bis dahin unbekannten Geschichten und Zusammenhänge gelernt! Andererseits aber auch mit Erinnerungen an sommerliche Radabenteuern mit meinen Großeltern am See und in den Hügeln des Leithagebirges oder die Gartenarbeit im Haus meiner Großeltern. Meine Großmutter war eine wunderbare Köchin und eine passionierte Malerin burgenländischer Motive.

Regelmäßig schauen wir in Neusiedl nach dem Rechten, und ein Martinigansl sowie eine Radtour am See sind jedes Jahr ein Muss. Wenn ich von Wien nach Kyjiw fahre, bleibe ich immer wieder beim Weinbauern in Neusiedl stehen, um ein paar Flaschen mit in die Ukraine zu nehmen. Meine Kollegen dort lieben den burgenländischen Wein! Übrigens ist der burgenländische Wein bei allen meinen Posten ein fixer Bestandteil eines gemütlichen oder offiziellen Abendessens gewesen.