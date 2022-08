Thomas Otrok: Kittseer Schauspieler mit Film in Venedig

Werbung

Exzentrisch, höchsttalentiert und zielstrebig, die Rede ist von Schauspieler Thomas Otrok. Der gebürtige Kittseer stand zuletzt für den Spielfilm „Eismayer“ vor der Kamera. Anfang September wird in Venedig Premiere gefeiert.

Erzähl uns bitte von deinem neuesten Projekt, dem Spielfilm „Eismayer“.

Thomas Otrok: Es ist ein Projekt, das mir wirklich große Freude bereitet hat. Der Film feiert bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig seine Premiere. Er handelt von der wahren Geschichte eines Vizeleutnants des österreichischen Bundesheers, der den Ruf hat, einer der härtesten Ausbildner zu sein. Als er sich in einen Rekruten verliebt, muss er sich die Frage stellen, wie er mit seiner Homosexualität umgehen soll, die er im Verborgenen hält. Unter der Regie von David Wagner durfte ich Rekrut „Nagl“ spielen, der das gewohnt harte Ausbildungsprogramm von Vizeleutnant „Eismayer“ absolvieren muss.

Wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet?

Otrok: Um wirklich ganz in die Rolle eintauchen zu können, verbrachte ich zwei Wochen bei der Garde des Bundesheeres. Das war eine irrsinnig tolle Erfahrung. Dort wurde mir gezeigt, wie man ein Gewehr richtig schultert, seinen Spind in Ordnung bringt und wie man mit dem militärischen Ton, der dort natürlich vorherrscht, umgehen sollte. Ich habe sogar eine Zeit lang meine Haarpracht für den Film entbehren müssen.

Wie bist du zur Schauspielerei gekommen?

Otrok: Ich habe immer schon ein starkes Bewusstsein dafür gehabt, dass unsere Zeit sehr kostbar und begrenzt ist. Schon als Kind hatte ich komischerweise die Angst, irgendwann vergessen zu werden oder nicht genug aus diesem Leben herausholen zu können. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich schon früh der Filmschauspielerei zugewandt habe. Die Vorstellung, dass in ferner Zukunft vielleicht jemand meine Filme ansieht, obwohl ich schon lange nicht mehr da bin, nimmt mir etwas Druck weg.

Stichwort: Zukunft. Hast du neue Projekte in Aussicht?Wie sehen deine Pläne aus?

Otrok: In Anbetracht der vielen großen Herausforderungen unserer Zeit möchte ich nicht nur Beifahrer sein, sondern mich aktiv mit Ideen und einem offenen Ohr in unsere Gesellschaft einbringen. Deshalb beginne ich dieses Semester mit dem Studium der Politikwissenschaften. Vor Kurzem habe ich auch für eine Folge der zweiten Staffel von „Soko Linz“ gedreht. Seitdem warte ich gespannt, bis sich wieder neue Projekte auftun. An Langeweile leide ich aber Gott sei Dank nicht. Ob ich gerade an einem Filmprojekt arbeite, meinem Studium oder politischen Engagement nachgehe. Solange ich das Gefühl habe, meine Lebenszeit sinnvoll zu nutzen, kann ich wirklich glücklich und zufrieden sein.

