Zwei Seewinkler erkämpfen Staatsmeistertitel

Lisa Fuhrmann vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern sichert sich am Sonntag den Staatsmeistertitel der Allgemeinen Klasse (-70 Kilogramm). Die Jiu Jitsu-Athlethin gewinnt drei von drei Kämpfen, zwei davon Nippon. Sie erklärt im BVZ-Gespräch, dass sie das Turnier gleichzeitig nutzte, um „neue Techniken auszuprobieren“. Silber ging an Julia Blawisch von den Dragonfighters Bruckneudorf.

Bei den Herren holte sich Lukas Bauer Gold vom Jiu Jitsu Shin Halbturn in der Gewichtsklasse unter 69 Kilogramm Gold und ist damit Staatsmeister. Sein Bruder David Bauer erreichte in der Klasse unter 85 Kilogramm den zweiten Platz. Michael Freudenberge vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern, gewann Bronze in der Klasse unter 69 Kilogramm.

Die Europameisterschaft ruft - Boxen als Vorbereitung

Das nächste Großevent im Jiu Jitsu sind die Europameisterschaften in Zagreb, Kroatien von 23. bis 26. November statt. Dort ist Lisa Fuhrmann auf jeden Fall dabei. Aktuell trainiert die Staatsmeisterin dafür mindestens drei Mal die Woche auf der Matte und täglich Kraft oder Ausdauer. Auch im Boxen versucht sie sich seit kurzem, was ihr helfen soll ihr Jiu Jitsu zu verbessern und gleichzeitig eine willkommene Abwechslung ist.

Sie meint aber dennoch sportlich besonnen: „In meiner Gewichtsklasse ist das sehr unterschiedlich, man weiß nie wer am Podest stehen wird und wer nicht, weil wirklich alle sehr gut sind.“ Dennoch bleibt das Ziel eben jenes Podest. „Die Chance für eine Medaille ist da und ich werde mein bestes geben, dass ich das auch erreiche“, erklärt Wallernerin.

Das nächste große Ziel sind die World Games 2025

Ihre Schwester kämpft parallel mit erschwerten Trainingsbedingungen aufgrund eines Umzugs für ihr Studium nach Pinkafeld. Sie überlegt, ob sie beim Judo Pinkafeld mittrainieren soll, um unter der Woche auch Mattentraining zu haben. Auf die Frage, wie sie ihre Erwartungen für Kroatien setzt, antwortet die Neo-Studentin: „Ich werde es machen, wie bei der WM: Spaß haben. Es kommen auch viele Freunde mit. Ich will es genießen, mein bestes geben und schauen, was dabei rauskommt.“

Langfristig setzten sich beide für das nächste Jahr die World Games als Ziel. Lisa Fuhrmann erklärt: „Ich werde auf so ziemlich jedes Turnier fahren, wo es punkte gibt.“ Ihre Schwester Anna hält es ebenso. Sie meint: „Geplant sind die Grand Slam Turniere, EM und Wm, aber ich muss um die Uni herum planen.“