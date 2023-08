AK-Präsident packt beim Wasserleitungsbau in Gattendorf an

Eine Woche lang war der burgenländische AK-Präsident on Tour, um sich ein Bild von der Arbeit in verschiedenen Branchen zu machen. Vergangenen Donnerstag war er im Bezirk Neusiedl am See und verstärkte das Team der Porr Bau GmbH Tiefbau beim Wasserleitungsbau in Gattendorf. „Bei knapp 30 Grad konnte ich erfahren, was Schwerstarbeit ist. Die Kolleg:innen am Bau haben meinen größten Respekt. Danke, dass ich Teil des Teams sein durfte“, fasst AK-Präsident Michalitsch Tag 4 der Jobtour zusammen.

Das ganze Land leidet unter einer Hitzewelle. Das hinderte den AK-Präsidenten am Donnerstag aber nicht, im Zuge der Jobwoche Erfahrungen im Wasserleitungsbau zu sammeln. In Gattendorf wurde geschaufelt, gerüttelt und asphaltiert. „Wer die Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Hitzefrei nur milde belächelt oder gar für nicht notwendig erachtet, dem kann ich nach dem heutigen Tag nur raten, auch nur einen Tag am Bau mitzuarbeiten. Dann wird rasch klar, dass Hitze für den Körper Schwerstarbeit ist“, erzählt AK-Präsident Gerhard Michalitsch von seinen Erfahrungen und fordert die Arbeitgeber auf, den „Hitze-60er“ zu gewähren, wenn das Thermometer auf mehr als 32,5 Grad klettert.

Bei Hitze leidet Arbeitsqualität

Studien würden beweisen, dass die Konzentration und Leistungsfähigkeit bei Hitze bis zu 70 Prozent abnehme, heißt es in einer Aussendung der Arbeiterkammer Burgenland. Die Arbeitsqualität leide und die Fehlerhäufigkeit sowie das Unfallrisiko würden steigen. „Arbeitgeber haben ihren Mitarbeitern gegenüber eine Fürsorgepflicht und sie müssten eine Interesse daran haben, die Gesundheit ihrer Bauarbeiter:innen zu schützen. Erfreulicherweise wird es bei der Porr hier in Parndorf bereits gelebt. Diese Woche gab es bereits zweimal Hitzefrei“, so Michalitsch.

Bei der Porr Bau GmbH Tiefbau in Parndorf sind rund 200 Arbeitnehmer:innen beschäftigt. Derzeit werden 10 Lehrlinge ausgebildet. In Bereichen, wo es möglich ist, wurde die 4-Tage-Woche eingeführt. Laut Betriebsrat hat sich das Modell bewährt.

AK-Präsident arbeitet eine Woche in verschiedenen Branchen mit

Unter dem Motto „Hatl packt an“ lernt AK-Präsident Gerhard Michalitsch noch bis 28. August die Arbeit in verschiedenen Branchen kennen. Nach dem Start bei der Post in Pöttsching, einem Tag als Verkäufer bei Eurospar in Siegendorf, einem Küchentag bei VAMOS in Markt Allhau und dem Einsatz bei Wasserleitungsbau in Gattendorf, wartet heute Montag noch ein Job am Hochbau in Stegersbach auf ihn. „Wichtig ist mir, dass ich nicht nur auf Besuch in die einzelnen Betriebe komme, sondern einen Tag wirklich mitanpacke und die Kolleg:innen unterstützen kann“, so Michalitsch abschließend.