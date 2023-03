Club 33 - Party im Weingut Leo Hillinger

Werbung

Das minimalistisch-moderne Gebäude, welches bei der Joiser Ortsausfahrt Richtung Winden thront, leuchtete am Samstagabend bunt. Emsiges Treiben hinter der Glasfassade ließ auf die zahlreichen Gäste schließen, die sich auf der Party im Weingut einfanden. Während im hinteren Bereich ein DJ mit Party-Musik für ausgelassene Tanzstimmung sorgte, bot der vordere Bereich neben einer Auswahl an Weinen auch fruchtige Cocktails. Unter den Anwesenden befanden sich auch die Damen des Hauses Hillinger: Winzer-Gattin Eveline so wie Leo's Tochter Vivienne. Das frohe Treiben ging bis spät in die Nacht.

